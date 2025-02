Las ausencias de Karla Sofía Gascón y los príncipes de Gales marcan la gala de los BAFTA

Los Premios BAFTA, los más importantes del cine británico, encaran su recta final hacia la gala del domingo, que estará marcada por las ausencias de los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y de la actriz española Karla Sofía Gascón tras la polémica suscitada por sus declaraciones racistas en redes sociales.

El drama papal 'Cónclave' parte como favorita en estos BAFTA 2025, con doce nominaciones, seguido de la cinta 'Emilia Pérez', con once, y el filme 'The Brutalist', que opta a alzarse con nueve máscaras doradas.

Con menos opciones figuran 'Anora', 'Dune: Parte 2' y 'Wicked', empatadas a siete candidaturas, y la irlandesa 'Kneecap' y el biopic de Bob Dylan 'A Complete Unknown' ('Un completo desconocido'), con seis.

No figura en la lista de invitados a los BAFTA Gascón, nominada en la categoría de mejor actriz por su papel protagonista en la película 'Emilia Pérez' y la primera mujer transgénero en la historia de los galardones en optar a la máscara dorada.

La intérprete, de 52 años, envuelta en una polémica por una serie de mensajes racistas y xenófobos publicados en la red X hace varios años, prometió la semana pasada en un comunicado que se mantendría en "silencio" para no dañar a la película en la carrera a los Óscar y dejaría que "el trabajo hable por sí solo".

Las publicaciones de Gascón, destapadas por la periodista canadiense Sarah Hagi el mes pasado, provocaron que Netflix la apartase de la promoción de la película del director francés Jacques Audiard, que por su parte acusó a la española de estar sumida en una "actitud autodestructiva" y calificó sus tuits de "inexcusables".

En cuestión de semanas, la actriz pasó del estrellato -con Palma de Oro y nominación a los Oscar incluidas- al ostracismo y su ausencia en los BAFTA estaba prácticamente cantada después de haberse perdido los Premios Goya y los Critic Choice Awards.

Quienes sí se espera que acudan al Royal Festival Hall de Londres este domingo son sus compañeras de elenco en 'Emilia Pérez' Zoe Saldaña y Selena Gómez, ambas nominadas en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, que además entregarán uno de los galardones.

'Emilia Pérez' parte como una de las favoritas en esta edición, pero el domingo se presenta como la verdadera prueba de fuego para el narcomusical de Audiard, que podría demostrar su robustez frente al escándalo de Gascón o acabar convirtiéndose en la gran perdedora de la noche.

Guillermo, en mensaje grabado

El actor británico David Tennant ('Doctor Who', 'Broadchurch') repetirá por segundo año consecutivo como maestro de ceremonias de la gala, que además contará con actuaciones de la banda Take That y el actor de 'Wicked' Jeff Goldblum.

El Palacio de Kensington (residencia oficial de los príncipes de Gales) confirmó esta semana que Guillermo y Catalina no asistirán a la ceremonia de la 78 edición de los galardones, aunque sí se prevé que el heredero a la Corona británica aparezca en el evento a través de un vídeo grabado.

En calidad de presidente de la Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA) desde 2010, Guillermo optó por acudir en solitario en la última edición de 2024, mientras Catalina estaba todavía recuperándose de una cirugía abdominal y previo a conocerse su diagnóstico de cáncer y su tratamiento de quimioterapia.

En esta ocasión, para cumplir con el papel, Guillermo acudió este miércoles a la Academia de Cine de Londres (LSA) para poner en valor las nuevas generaciones de la industria del cine británico, pasó tiempo con jóvenes estudiantes del centro e incluso se atrevió a ponerse detrás de la cámara.

Ahora que Catalina, de 43 años, ha anunciado que su enfermedad está "en remisión" y ha retomado gradualmente sus compromisos, muchos anticipaban que desfilaría este domingo por la alfombra roja de los BAFTA junto a su esposo para dar buena fe de su regreso definitivo a la vida pública, pero la pareja ha optado por celebrar el fin de semana de San Valentín de forma íntima.