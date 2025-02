"Emilia Pérez", película en el ojo del huracán

"Emilia Pérez". Un nombre de mujer, dos palabras en español y el título de la que podría ser la película del momento... Y a su manera, lo es. Pero, lejos de serlo por disfrutar de las mieles de su galardonada trayectoria, el filme proyecta el sabor agridulce de la polémica.

Ambientada en México y con el espinoso asunto de las desapariciones como motor de la trama, "Emilia Pérez" narra la historia de un narcotraficante que decide someterse a una cirugía de reasignación de género para, bajo la identidad que da nombre a la cinta, escapar de su vida criminal y redimirse ayudando a las víctimas.

Y, ante esto, quizá se pregunten, ¿dónde está el problema? ¿Cómo puede un filme que parte de esa premisa estar navegando entre el reconocimiento crítico y el rechazo del público, de una manera tan mediática?

La respuesta requiere de un viaje en el tiempo desde la concepción de la obra hasta un convulso presente con futuro incierto.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/15/55015924414-2.jpg Karla Sofía Gascón es una escena de "Emilia Pérez", película que cuenta con 13 nominaciones a los Óscar. (FOTO CEDIDA POR WANDA FILMS)

De ópera en cuatro actos a "narcomusical"

Inspirada en la novela francesa "Écoute" (2018) de Boris Razon, la película, pensada en un inicio como una ópera en cuatro actos, evolucionó posteriormente hacia un musical. En su reparto, cuenta con Karla Sofía Gascón como Emilia Pérez, la protagonista, junto a Zoé Saldaña y Selena Gómez.

Y esta fue una de las primeras críticas: ninguna de las actrices principales del elenco es mexicana, aunque los personajes sí lo sean. La mayor excepción para refutar este argumento de los detractores es Adriana Paz, cuyo personaje es lo suficientemente secundario como para que su rostro no haya sido parte de los carteles promocionales.

Esto, junto a letras de canciones en español que no terminaban de convencer o la calidad vocal de las actrices, parecían ser las principales quejas en internet... Pero aquello apenas fue el principio del fin.

Sin embargo, nadie imaginaba en aquel entonces que lo que empezó como una meteórica carrera en todo tipo de premios llegaría al punto actual.

Para ponerles en contexto hay que empezar por el principio: ´Emilia Pérez´ debutó en el Festival de Cannes en mayo de 2024, donde recibió el Gran Premio del Jurado, el galardón Mejor Banda Sonora y el de Mejor Actriz para todo el elenco femenino: Gascón, Saldaña, Gómez y Paz.

Posteriormente formó parte principal del Festival Internacional de Cine de Morelia en México y ha salido victoriosa en múltiples ceremonias. Por ejemplo, en los Premios de Cine Europeo 2024 obtuvo los premios a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz para Karla Sofía Gascón.

En los Globos de Oro 2025 también se alzó con varios triunfos, incluyendo el galardón a Mejor Musical o Comedia. Un premio que no estuvo exento de polémica, pues gran parte del público internauta, discrepando con la crítica, consideran desde el principio que era "Wicked" la que debía ganar el reconocimiento a mejor película musical.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/15/55015924414-3.jpg El director de `Emilia Pérez´, el francés Jacques Audiard (derecha). en un momento del rodaje de la película. (FOTO CEDIDA POR WANDA FILMS)

Una cinta entre el reconocimiento y la caída

Estas quejas fueron en aumento cuando ´Emilia Pérez´ recibió 13 nominaciones a los premios Óscar, entre las que se cuentan Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz para Gascón, quien se convirtió en la primera mujer trans nominada en esta categoría "Hoy se ha demostrado que el arte no entiende de odio", expresó Gascón a The Hollywood Reporter tras conocer su nominación, "nunca podrán quitarnos el orgullo de nuestra existencia, nunca me derribarán: seguiré luchando por una humanidad más justa".

Porque, a pesar de sus reconocimientos, "Emilia Pérez" ha sido enormemente cuestionada. Especialmente por parte de algunos críticos mexicanos y por el público, quienes han señalado que la película es estigmatizante y estereotípica, y que frivoliza con temas como narcotráfico y la violencia.

El director, el francés Jacques Audiard, fue criticado por admitir que no investigó a fondo el contexto del país y por comentarios sobre el español, idioma en el que está rodada la película, calificándolo en una entrevista con Kombini como "una lengua de países en desarrollo, de pobres y de migrantes".

Posteriormente, Audiard se disculpó públicamente si "Emilia Pérez" había resultado ofensiva: "Si hay cosas que a los mexicanos les hayan parecido chocantes, lo siento, pido perdón" dijo, en declaraciones recogidas por la CNN.

Además, Selena Gómez fue criticada por su pronunciación del español en la película, lo que generó incomodidad en parte del público y ha dado lugar a innumerables memes en TikTok.

"Me siento honrada por formar parte de esto, pero no estoy tan contenta con lo que podría haber hecho con el español", declaró la cantante y actriz durante el estreno.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/15/55015924414-5.jpg Selena Gómez (izquierda), Zoé Saldana (centro) y Karla Sofía Gascón, las tres protagonistas de la controvertida "Emilia Pérez". (EFE/EPA/ALLISON DINNER)

De hacer historia en los Óscar a la cancelación

Entre tanto, los mexicanos han decidido responder a la película con el cortometraje "Johanne Sacrebleu", una parodia de los estereotipos franceses que ya cuenta con millones de visitas en redes sociales y que ha llevado a cabo Camila D. Aurora, directora y actriz trans mexicana, gracias a un "crowdfunding".

Pero la peor de las polémicas ha venido desde el pasado de Karla Sofía Gascón, cuando salieron a la luz tuits antiguos de la actriz con frases como "putos moros" y "George Floyd, un drogata estafador".

Incluso ha surgido una captura en la que Gascón se refería a Selena Gómez como "rata", aunque la actriz ha señalado que este último es falso.

Algunos de estos post pertenecen a la época de la pandemia, como uno en el que afirmaba que "la vacuna china, aparte del chip obligatorio, viene con dos rollitos de primavera, un gato que mueve la mano, dos flores de plástico, un farolillo desplegable, tres líneas de teléfono y un euro para tu primera compra controlada".

En otro, irónicamente, cargaba contra la inclusividad en los premios a los que ahora está nominada: "los Óscar se parecen a una entrega de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Blacklivesmatter o el 8M. Aparte una gala fea. Les faltó darle un premio al corto de mi primo, que es cojo".

Karla pidió disculpas en un comunicado de Netflix, diciendo estar "profundamente apenada por aquellos a quienes haya causado dolor", y borró su cuenta de X. Además, ofreció sus "más sinceras disculpas" en CNN en español, aunque matizó la gravedad: "no he cometido ningún delito".

Además, dejó claro que no pensaba renunciar a su nominación a los Óscar: "no puedo renunciar a ninguna candidatura porque lo que se valora es mi trabajo actoral", dijo y defendió no ser "ni racista ni nada de lo que toda esta gente intenta hacer creer".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/15/55015924414-4.jpg La película, que partía como una de las favoritas para los Óscar con 13 nominaciones, se encuentra en el punto de mira a raíz de todas las controversias que rodean tanto a su director como a sus actrices principales, especialmente a Karla Sofía Gascón y Selena Gómez. (CARTEL DE LA PELÍCULA CEDIDA POR WANDA FILMS)

El incierto futuro de "Emilia Pérez"

Pero ya era tarde para Karla Sofía Gascón, cuyo ascenso y caída como estrella de Hollywood ha sido un visto y no visto: a pesar de ser la protagonista indiscutible, ha sido apartada de las promociones de la cinta en su carrera hacia las preciadas estatuillas doradas.

Y es que, en un intento de evitar el naufragio del barco a la deriva que ahora es "Emilia Pérez", Netflix ha borrado a la actriz de los cárteles y la ha vetado en los eventos.

Ella, por su parte, se ha defendido en Instagram: "Durante años, me entregué en cuerpo y alma a la familia 'Emilia Pérez'", comenzaba su publicación.

Asimismo, Gascón dio las gracias a todo el equipo, incluyendo al director y a sus compañeras de reparto, y volvió a sostener su postura durante toda la polémica: "he sido transparente porque no tengo nada que esconder", alegó, y dijo que lo que se está haciendo con ella es "aplicar la cultura de la cancelación".

Pero, ¿y qué hay de esos compañeros a los que Karla Sofía Gascón agradece en su post? El sentimiento no parece recíproco.

Selena Gómez, por el momento, ha guardado silencio, a pesar de que Karla la defendió de las críticas por su interpretación y por su español, diciendo a CNN que era "el mejor trabajo que ha hecho en su vida".

A su vez, Zoé Saldaña evitó mencionar directamente a Gascón, pero sí que habló sobre la polémica: "todavía estoy procesando todo lo que ha sucedido en los últimos días y estoy triste", dijo durante su estancia en Londres para unos premios, en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter, "no apoyo ni tolero la retórica negativa hacia ningún colectivo".

Incluso el propio Jacques Audiard ha dado la espalda a Gascón: "no he hablado con ella ni quiero hacerlo", afirmó para Deadline, alegando que la actriz "está ocupando todo el espacio" y "siguiendo un camino autodestructivo", cargando así contra la que fue su prima donna: "no comprendo por qué sigue haciéndonos daño", sentenció.

¿Y ahora, qué?

Es lo que algunos se preguntan. La respuesta es incierta: "Emilia Pérez" fue una de las grandes triunfadoras en los Globo de Oro y sus 13 nominaciones a los Óscar, a pesar del descontento de muchos usuarios, parecían predecir que hará historia...

Y puede que lo haga, pero no del modo que se vaticinaba en un principio.