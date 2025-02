"Emilia Pérez" gana el BAFTA a Mejor película de habla no inglesa

La cinta musical "Emilia Pérez", del director francés Jacques Audiard, se alzó este domingo con el BAFTA a Mejor Película de habla no inglesa.

El filme, protagonizado por la actriz española Karla Sofía Gascón, se impuso así al resto de nominadas, entre las que se encontraba 'I´m Still Here' ('Aún estoy aquí'), del cineasta brasileño Walter Salles, así como 'Kneecap', 'The Seed of the Sacred Fig' ('La semilla de la higuera sagrada') y 'All We Imagine as Light' ('La luz que imaginamos').

En la ruta de premios antes de los Oscar, la actriz de origen dominicano Zoe Saldaña logró el Globo de Oro, el primero de su carrera, a mejor actriz de reparto por su papel en el narco-musical ´Emilia Pérez´.

"Mi corazón está lleno de gratitud", dijo una Saldaña emocionada por lograr el primer Globo de Oro de su trayectoria.

Camino a los Oscar

"Emilia Pérez", de Jacques Audiard, una película hablada en español y filmada en Francia, dominó con 13 nominaciones, incluidas mejor película y mejor actriz para Karla Sofía Gascón, convirtiéndola en la primera actriz abiertamente trans nominada a un Oscar. La película también obtuvo nominaciones para dirección, guion original, dos de sus canciones y para la actriz de reparto Zoe Saldaña.

Netflix, a pesar de su papel protagónico en Hollywood, nunca ha ganado el premio de mejor película. Muchas de sus principales contendientes han acumulado un gran número de nominaciones, incluyendo "Mank", "The Irishman" ("El irlandés") y "Roma", pero se han ido a casa con solo un puñado de trofeos.

"Emilia Pérez", sin embargo, puede ser su mejor oportunidad hasta ahora. Se convirtió en la película en lengua no inglesa más nominada de la historia, superando a "Roma" de Alfonso Cuarón, que obtuvo 10 nominaciones. Sólo tres películas — "All About Eve" ("La malvada"), "Titanic" y "La La Land" — han obtenido más nominaciones en la historia de los Premios de la Academia.