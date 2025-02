El actor Kieran Culkin gana el BAFTA a mejor actor de reparto por "A Real Pain"

El actor estadounidense Kieran Culkin ganó este domingo el premio BAFTA a mejor actor de reparto por su trabajo en 'A Real Pain'.

El intérprete de 42 años, que no asistió a la gala, logró su primera máscara dorada gracias a su papel de Benji Kaplan, un joven judío que viaja junto a su primo David (Jesse Eisenberg) a Polonia para conocer más sobre sus orígenes familiares.

Culkin se impuso al resto de nominados de la categoría, entre los que se encontraban Edward Norton ('A Complete Unknown' - 'Un completo desconocido'), Yura Borisov ('Anora'), Clarence Maclin ('Sing Sing'), Jeremy Strong ('The Apprentice - 'El Aprendiz') y Guy Pierce por 'The Brutalist'.

"Emilia Pérez" en los BAFTA

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/16/ap25047704772784.jpg Zoe Saldaña, ganadora del premio a mejor actriz de reparto por Emilia Pérez, posa en la 78ª edición de los Premios de la Academia Británica de Cine, BAFTA, en Londres, el domingo 16 de febrero de 2025. (JOEL C RYAN/INVISION/AP)

La cinta musical "Emilia Pérez", del director francés Jacques Audiard, se alzó este domingo con el BAFTA a Mejor Película de habla no inglesa.

El filme, protagonizado por la actriz española Karla Sofía Gascón, se impuso así al resto de nominadas, entre las que se encontraba 'I´m Still Here' ('Aún estoy aquí'), del cineasta brasileño Walter Salles, así como 'Kneecap', 'The Seed of the Sacred Fig' ('La semilla de la higuera sagrada') y 'All We Imagine as Light' ('La luz que imaginamos').

La actriz estadounidense de origen dominicano Zoé Saldaña ganó este domingo el Premio BAFTA a Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en la película musical "Emilia Pérez".

Saldaña se impuso a su compañera de elenco, Selena Gómez, y al resto de las nominadas: Ariana Grande (´Wicked´), Isabella Rossellini (´Cónclave´), Felicity Jones (´The Brutalist´) y Jamie Lee Curtis (´The Last Showgirl´).

Saldaña y Selena Gómez, su compañera de reparto en "Emilia Pérez", también presentaron una categoría.