Amazon consigue el control creativo sobre la franquicia de James Bond

El gigante del entretenimiento Amazon MGM Studios tendrá el "controlcreativo" sobre las futuras producciones de películas con el personaje de James Bond después de alcanzar un acuerdo con los históricos productores de la saga, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli.

La productora Eon Productions, de Wilson y Broccoli, anunció en un comunicado que pasará a ser copropietaria de la franquicia tras formar una empresa conjunta con los estudios cinematográficos propiedad de Amazon, con quien compartirá los derechos de propiedad intelectual, aunque el "control creativo" pasará a manos de estos últimos.

Una saga con varias décadas

Las películas de la saga comenzaron en 1962 de la mano del productor Albert 'Cubby' Broccoli, quien dio el relevo a su hija Barbara y a su hijastro Wilson.

"Desde su introducción en las salas hace más de 60 años, James Bond ha sido uno de los personajes más icónicos en el entretenimiento cinematográfico (...) Nos honra seguir con este preciado legado y esperamos dar inicio a la próxima fase del legendario 007 para las audiencias de todo el mundo", señaló el jefe de Prime Video y Amazon MGM Studios, Mike Hopkins.

En la misma nota, Wilson explicó que se retira de la producción de películas de James Bond para enfocarse en su labor en el arte y la filantropía.

"Mi vida se ha dedicado a mantener y construir sobre el legado extraordinario que se nos dio a Michael y a mí por nuestro padre. He tenido el honor de trabajar de cerca con cuatro de los tremendamente talentosos que han encarnado a 007 (...) Con la conclusión de 'No time to die' y la retirada de Michael, creo que es momento de centrarme en otros proyectos", dijo Broccoli.

Gracias a su adquisición de los históricos estudios MGM en 2022, Amazon consiguió los derechos para distribuir todas las películas de Bond, aunque gracias al acuerdo anunciado hoy tendrá también el control creativo de futuras obras de la saga.

Según el diario 'The Times', el año pasado emergieron tensiones sobre la dirección de la franquicia entre Amazon y Broccoli, quien recelaba del enfoque centrado en los datos que usa la compañía y apostaba por un modelo más tradicional e intuitivo.