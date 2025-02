Un novato y cuatro "repetidores" compiten por el Óscar a mejor actor

El actor y productor estadounidense Adrien Brody tiene una extensa trayectoria y, aunque no se le ha reconocido con numerosos premios, cuenta con el Óscar a mejor actor por la cinta de Roman Polanski 'El pianista' (2002), haciendo historia al convertirse a los 29 años en el actor más joven en ganarlo.

Fue gracias a su interpretación del célebre músico polaco de origen judío Wladyslaw Szpilman, superviviente del gueto de Varsovia hasta su liberación por el Ejército ruso, y para ello tuvo que hacerse con el acento y aprender a tocar el piano, ganando así el personaje una credibilidad mayor.

En 2025 recibió el Globo de Oro, el Critics Choice y el BAFTA al mejor actor por 'The Brutalist', con la que compite en los Óscar. La cinta se basa en la vida del arquitecto judío László Tóth.

Le persigue la polémica al conocerse que se usó la inteligencia artificial para mejorar sus diálogos en húngaro.

Timothée Chalamet, versátil actor francoestadounidense, también un icono de moda, afronta su segunda candidatura a mejor actor por 'A complete unknown', sobre la vida de Bob Dylan. Ya fue candidato en 2017 por 'Call me by your name'.

La serie 'Homeland' o películas como 'Interstellar', 'Call me by your name', 'Lady Bird', 'Mujercitas' o 'Dune' son ejemplos de una carrera en Hollywood que levanta pasiones en las alfombras rojas y es seguida por millones de fans en todo el mundo.

Tras títulos como 'Navidades, bien o en familia' (2015) o 'Miss Stevens' (2016), participa en la romántica 'Call me by your name', en la que interpreta a un joven de 17 años que se enamora de otro más mayor.

Esta historia de amor homosexual le granjearía muy buenas críticas, su primera nominación al Óscar a mejor actor con solo 22 años, al Globo de Oro y al Bafta, y la adoración de sus fans.

Después rodaría sin parar: 'Lady Bird', 'Hostiles', 'Día de lluvia en Nueva York' o 'Beautiful boy, siempre serás mi hijo', sobre una familia con un hijo drogadicto. El actor se mostraría, durante la presentación de la cinta en el Festival de San Sebastián de 2018, a favor de la legalización de la marihuana.

Colman Domingo, actor, guionista y director estadounidense con una carrera de más de tres décadas en teatro, cine y televisión, se hizo internacionalmente conocido por su papel de Victor Strand en la serie 'Fear the Walking Dead' y ha trabajado con Steven Spielberg en 'Lincoln' o con Clint Eastwood en 'True Crime'.

Logró un Emmy en 2022 por 'Euphoria' y en 2024 optó por primera vez al Óscar a mejor actor por 'Rustin', nominación que repite al año siguiente por 'Las vidas de Sing Sing', un drama carcelario basado en hechos reales.

De origen beliceño y guatemalteco, produjo y protagonizó en 2023 la película independiente 'Las vidas de Sing Sing', estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto, y aparece en la película musical 'El color púrpura', producida por Spielberg.

El actor, que suele posar en las alfombras rojas con estudiados 'looks' y llamativas joyas, está casado desde 2014 con Raúl Aktanov, con el que dirige la productora Edith Productions, realizando proyectos de televisión, cine, teatro y animación.

Ralph Fiennes, actor, productor y director británico, inolvidable en sus papeles de películas de los noventa como 'La lista de Schindler' y 'El paciente inglés', por las que estuvo nominado a los Óscar, al igual que ahora por la cinta 'Cónclave'.

Ha seguido una interesante trayectoria como actor y director, en la que no falta su participación en la saga de 'Harry Potter' como el villano Lord Voldemort.

La intensa carrera cinematográfica de Fiennes comenzaría en 1992 con una versión de 'Cumbres borrascosas' y 'Lawrence de Arabia: un hombre peligroso'. El reconocimiento de los críticos hizo que en Gran Bretaña se llegara a hablar de "el nuevo Olivier".

Su nombre se haría conocido internacionalmente con 'La lista de Schindler' (1993) de Steven Spielberg, donde su papel de un despiadado nazi le valió su primera nominación al Óscar, en 1994 como mejor actor secundario, y se llevó el Bafta.

Hollywood ya se fijó en él y no cesaron de llamarle otros directores incluso Robert Reford cuando le dirigió en 'Quiz Show (El dilema)'.

Terminaría de conquistar a crítica y público con el drama romántico de 'El paciente inglés' (1996), compartiendo protagonismo con Kristin Scot Thomas y Juliette Binoche. Estuvo nominado al Óscar 1997 a mejor actor, además de candidaturas al Bafta o a los Globos de Oro.

El registro de Sebastián Stan es muy extenso y ha dado vida a personajes muy diferentes. El 2024 fue su gran año gracias a ´The Apprentice´ un filme sobre el magnate y presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por este papel ha sido nominado al Óscar en la categoría de mejor actor.

´A different Man´ fue su otro gran éxito del año: ganó el Globo de Oro a Mejor Actor de Comedia y el Oso de Plata en el Festival de Berlín.

Además, en 2025 se estrenará ´Thunderbolts´, su próxima película en el universo Marvel. Ya en 2011 apareció por primera vez en el Universo Marvel interpretando a Bucky Barmes en la película ´Capitán América: El primer vengador´.

