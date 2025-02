"Anora", "Cónclave" y "Emilia Pérez" librarán la última batalla en los Óscar

Las películas 'Anora', 'The Brutalist', 'Cónclave' y 'Emilia Pérez' librarán su última batalla este domingo en la ceremonia de los Óscar tras una temporada de premios marcada por intensas campañas publicitarias y controversias que, en ciertos casos, han oscurecido el camino hacia la estatuilla dorada.

Los cuatro largometrajes compiten por el galardón más preciado de los premios de la Academia de Hollywood -el de mejor filme- junto a 'Wicked', 'Nickel Boys', 'A Complete Unknown', 'The Substance', 'I'm Still Here' y 'Dune: Part II'.

Inicia la temporada

Dos días antes de que estallaran los incendios de Los Ángeles que asolaron el hogar de Hollywood durante tres semanas, los Globos de Oro inauguraron el 5 de enero la temporada coronando a 'The Brutalist', de Brady Corbet, como la mejor cinta de drama y al narcomusical 'Emilia Pérez', de Jacques Audiard, como la mejor comedia o musical.

El camino de éxito de ambas películas parecía trazado cuando 'Emilia Pérez', que versa sobre la transición a mujer de un narcotraficante mexicano, se alzó como la más nominada de los premios de la Academia de Hollywood, con 13 candidaturas.

Y 'The Brutalist', que sigue a un arquitecto húngaro que tras escapar de los horrores de la II Guerra Mundial establece su carrera en EE.UU., acumuló diez.

Durante la campaña de promoción, las dos cintas se vieron empañadas por polémicas.

La de Corbet fue criticada por el uso de la inteligencia artificial (IA) en las voces de Adrien Brody y Felicity Jones para conseguir un acento húngaro más fiel.

Y el resurgimiento de unos tuits en los que la protagonista de 'Emilia Pérez', Karla Sofía Gastón, hacía comentarios racistas y xenófobos, generaron una de las controversias más fuertes del ciclo.

Pese a ello, la cinta de Audiard se llevó el premio a mejor película en lengua no inglesa en los BAFTA y en los Critics Choice Awards, mientras que 'The Brutalist' consiguió el de mejor dirección para Corbet en los galardones británicos y el de mejor actor para Brody en los de los críticos.

La nueva cenicienta y el cónclave, fortalecidos

Paralelamente, 'Anora', el largometraje sobre una trabajadora sexual que cree haber encontrado el amor en un joven oligarca ruso, del estadounidense Sean Baker, avanzó en la carrera por el Óscar en los Critics Choice Awards, que la coronaron como la mejor película del año.

Pero los premios que la han posicionado como una de las favoritas en las quinielas fueron los galardones que otorgan los gremios de la industria. El Sindicato de Productores (PGA) la consideró la mejor producción del año y el de Directores (DGA) eligió a Baker como el mejor cineasta.

Y 'Cónclave', una cinta sobre un grupo de cardenales que tiene que elegir al nuevo papa en medio de un sinfín de intrigas, dirigida por Edward Berger, acaparó las miradas cuando en los BAFTA se impuso como mejor película y mejor película británica y dio la sorpresa en los premios del Sindicato de Actores (SAG) al ganar el máximo galardón al mejor elenco.

El resto de películas nominadas en la categoría reina han llevado un paso más modesto por los premios.

Pese al masivo presupuesto de 'Wicked', la cinta inmersa en el universo del Mago de Oz, en los Globos de Oro solo obtuvo el reconocimiento al éxito en taquilla, y Jon M. Chu consiguió el Critics Choice a mejor dirección.

Filmes como 'A Complete Unknown', de James Mangold, que muestra el ascenso en la industria musical de Bob Dylan interpretado por Timothée Chalamet; 'The Substance', de Coralie Fargeat, sobre una actriz de Hollywood (Demi Moore) en el declive de su carrera por su edad; o el drama político contextualizado en la dictadura brasileña 'I'm Still Here', de Walter Salles, han destacado en esta carrera principalmente por las actuaciones de sus protagonistas.

Moore irrumpió en los Globos de Oro con un discurso reivindicativo de su trayectoria al ganar el premio a mejor actriz de comedia, mientras que la brasileña Fernanda Torres ganó el de mejor actriz de drama en esa ceremonia y Chalamet se hizo con el galardón de sus colegas, el SAG, a mejor actor.

Los diez títulos que compiten por el Óscar a mejor película se completan con 'Dune: Part II', que había sido considerada por la crítica como una de las mejores obras de Denis Villeneuve, y 'Nickel Boys', de RaMell Ross, sobre dos adolescentes viviendo en un reformatorio. Ambas han desfilado sin controversias ni grandes saltos.

