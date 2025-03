Lista completa de ganadores de los premios Óscar 2025

"Anora" fue este domingo la gran triunfadora de las 97 edición de los Óscar, al hacerse con cinco premios, incluido el de Mejor película, Mejor dirección para Sean Baker y Mejor actriz que recayó en manos de Mikey Madison, una de las más jóvenes en lograrlo, a sus 25 años.

A continuación, la lista de ganadores de los Premios de la Academia otorgados el domingo en Los Ángeles.

Mejor película: "Anora"

Dirección: Sean Baker, "Anora"

Actriz: Mikey Madison, "Anora"

El actor Kieran Culkin.

Actor: Adrien Brody, "The Brutalist"

Actor de reparto: Kieran Culkin, "A Real Pain"

Actriz de reparto: Zoe Saldaña, "Emilia Pérez"

Otras categorías

Guion original: "Anora"

Guion adaptado: "Conclave"

Cinematografía: "The Brutalist"

Edición: "Anora"

Música original: "The Brutalist"

Mikey Madison recibe el premio a mejor actriz por Anora durante la ceremonia de los Oscar el domingo 2 de marzo de 2025 en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Canción original: "El Mal" de "Emilia Perez"

Sonido: "Dune: Part Two"

Efectos visuales: "Dune: Part Two"

Maquillaje y peinado: "The Substance"

Diseño de vestuario: "Wicked"

Diseño de producción: "Wicked"

Cortometraje: "I´m Not a Robot"

Adrien Brody al ganar el Oscar a mejor actor por su papel en The Brutalist, en el Teatro Dolby de Los Angeles, el 2 de marzo de 2025.

Cortometraje animado: "In the Shadow of the Cypress"

Cortometraje documental: "The Only Girl in the Orchestra"

Largometraje documental:"No Other Land"

Largometraje internacional: "Ainda Estou Aquí" ("Aún estoy aquí") de Brasil

Largometraje animado: "Flow"