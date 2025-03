Cinco momentos más memorables de los premios Óscar 2025

Los Premios Óscar 2025 ya se celebraron y fue una noche llena de momentos inolvidables que dejaron una huella en la historia del cine.

Desde sorpresas en las categorías más importantes hasta gestos de humildad y emoción, la noche celebró los logros y talentos del séptimo arte. Estos son algunos de los momentos más memorables de la ceremonia, incluyendo reacciones emotivas, victorias inesperadas y discursos inolvidables.

La sorpresa de Demi

Cuando anunciaron la ganadora en la categoría de mejor actriz todos se sorprendieron ante la victoria de Mikey Madison, pero nadie fue más sorprendida que Demi Moore.

Aunque Madison, de 25 años, había ganado algunos trofeos a lo largo de la temporada de premios, incluidos los Bafta, Demi parecía la clara favorita para el premio por su papel en "The Substance".

A pesar de la decepción y después de su reacción inicial, Moore no dudó en aplaudir a la ganadora con una gracia admirable.

Los dos momentos de Adrien

Adrien Brody protagonizó dos momentos memorables en los premios Óscar 2025. Primero, al ganar el Óscar a mejor actor por su papel en "The Brutalist", Brody interrumpió a la orquesta que intentaba acortar su discurso.

Con humor, dijo: "Ya he hecho esto antes", y continuó agradeciendo a su pareja. Anteriormente, en la alfombra roja, había recreado su famoso beso de 2003 con Halle Berry, quien, en un acto de venganza, le dio un beso espontáneo, desatando aplausos.

El estreno de un nuevo anfitrión

Conan O'Brien no perdió la oportunidad de añadir humor a su debut como presentador de los premios Óscar 2025.

Durante su intervención hizo una broma sobre la controversia de "Emilia Pérez", mencionando que le encantaba "Anora" porque utilizaba la palabra "F" 479 veces, rompiendo el récord de la publicista de Karla Sofía Gascón.

Cuando Gascón apareció en cámara, el público aplaudió, y O'Brien remató diciendo: "Si vas a tuitear sobre los Oscar, recuerda: mi nombre es Jimmy Kimmel".

Kieran quiere más niños

En su discurso de aceptación por el Óscar al mejor actor de reparto, Kieran Culkin no solo elogió a su coprotagonista Jeremy Strong, sino que también sorprendió a todos con un toque personal.

Mientras agradecía a su equipo, Culkin mencionó con humor a su esposa, Jazz Charton, quien le había prometido que tendrían dos hijos más si él ganaba el Oscar. "Pongámonos manos a la obra con esos niños", dijo, causando risas entre el público.

Un inicio "Wicked"

La noche inició con una interpretación cautivante de la canción "Defying Gravity" por las protagonistas de "Wicked", Ariana Grande y Cynthia Erivo. Fue una impresionante presentación que conmovió a todos los presentes y en la que las cantantes homenajearon "El Mago de Oz" y "Wicked".

La actuación, que comenzó con Ariana cantando "Somewhere Over the Rainbow" y continuó con Cynthia interpretando "Home", fue emotiva, causando lágrimas en el público. Ellas continuaron con "Defying Gravity" y Erivo concluyó con un solo final que fue aclamado por todos.