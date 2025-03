Zoé Saldaña se lleva su primer Óscar resaltando a República Dominicana y el orgullo latino

La actriz de origen dominicano Zoé Saldaña hizo historia ayer domingo al recibir su primer Premio Óscar por el papel de la abogada latina Rita Mora Castro en la cinta "Emilia Pérez".

En un emotivo discurso, Saldaña resaltó sus orígenes de inmigrantes y enarboló a la República Dominicana. "Soy la primera americana de origen dominicano en ganar un Óscar y sé que no seré la última", fueron sus palabras al cierre del discurso marcado por el agradecimiento, la emoción y las lágrimas. Le dedicó el premio a su abuela fallecida.

"Mi abuela vino a este país en 1961. Y yo soy una orgullosa hija de padres inmigrantes, con sueños y dignidad, y manos trabajadoras", dijo la actriz al remarcar su identidad latina, como lo ha hecho desde sus inicios.

"¡Mami, mami, mamii! ", vociferó al subir al escenario del teatro Dolby Theatre de Los Ángeles. "Mi hogar está aquí, toda mi familia está aquí", subrayó haciendo mención especial a su madre, Asalia Nazario y a su esposo, el artista italiano Marco Perego, de quien señaló: "El honor más grande de mi vida es ser tu pareja, esos tres (hijos) llenan nuestros cielos".

También agradeció a su padre, Dagoberto Galán, y a sus hermanas.

La recién oscarizada, que se une a la lista de otras grandes como Viola Davis, Lupita Nyong´, Anne Hathaway, Jamie Lee Curtis, Youn Yuh-jung, concluyó su discurso diciendo "muchas gracias" en español, un guiño no solamente a los latinos, sino a lo que representa la película, en la que habla en los idiomas inglés y español.

El presidente de la República, Luis Abinader, celebró el galardón de la actriz. "Te felicito Zoé Saldaña por convertirte en la primera dominicana en ganar un Oscar. Tu talento y dedicación enaltecen a nuestra nación, gracias por llevar nuestra bandera en alto. ¡Eres un #OrgulloDominicano", destacó el mandatario.

De "Emilia Pérez"

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/03/zoe-musicaljpg-emilia-perez-trailer-02-0a692568.jpg

Zoé se labró una carrera en la industria comenzando con filmes de bajo presupuesto hasta llegar a las más taquilleras "Avatar", Star Trek y "Guardianes de la Galaxia", mostrando su talento y versatilidad, pero ha sido el controversial musical "Emilia Pérez" el que le dio el salto a los Premios de la Academia.

En medio de la promoción del filme que ganó en el Festival de Cannes y luego fue adquirido por Netflix, salieron a la luz los polémicos antiguos tuits de su protagonista, Karla Sofía Gascón, sumado a las críticas por el abordaje del director, el francés Jacques Audiard, a los temas sensibles para la sociedad mexicana sobre las desapariciones forzosas, el narcotráfico y hasta la comunidad trans.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/03/eacec16a-1982-4443-8a11-31245b5b16d3-925f4c7c.jpg La actriz lloró al recibir el galardón marcado por el agradecimiento. (AP)

La actuación de Zoé se mantuvo por encima y se iba llevando los premios a su paso, entre ellos el primer Globo de Oro, el BAFTA, Critics Choice Awards y el SAG, lo que deja claro que la polémica no afectó la decisión de los críticos.

"Espero que el hecho de que esté recibiendo este reconocimiento por un papel en donde pude cantar y hablar en español sea una señal de que estamos avanzando", afirmó dando crédito a la cinta dirigida por el director francés Jacques Audiard, donde actúa con Selena Gómez, Karla Sofía Gascón y Edgar Ramírez.

Con "Emilia Pérez", nominada a Mejor Película internacional, Saldaña, de 46 años, se impuso en la terna de "Mejor actriz de reparto" ante "Ariana Grande" Por Wicked; Felicity Jones Por The Brutalist, Isabella Rosselini Por Cónclave, Monica Barbaro "Por A Complete Unknown".

Zoé Saldaña, con una trayectoria de 25 años, marca un hito en su carrera y le abre la puerta a futuras generaciones de actrices latinas para soñar en grande.

Las principales categorías ganadoras de los Óscar 2025

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/03/kieran-68b69a0e.jpg Kieran Culkin, emocionado al recibir su primer Óscar como Mejor actor de reparto. (FUENTE EXTERNA)

"Anora" se convirtió anoche en la mejor película de la 97 edición de los Óscar derrotando a "The Brutalist", "A Complete Unknown"

"Conclave", "Dune: Part Two", "Emilia Pérez", "I´m Still Here", "Nickel Boys", "The Substance" y "Wicked".

La historia de una prostituta que se casa con el hijo de un oligarca ruso también ganó los premios a Mejor director, Mejor guión, Mejor actriz y Mejor montaje.

El actor estadounidense Kieran Culkin se alzó con el Óscar a mejor actor de reparto gracias a "A Real Pain", imponiéndose a Edward Norton ´A Complete Unknown´, Guy Pearce ´The Brutalist´, Jeremy Strong ´The Apprentice´ y Yura Borisov, "Anora".

El Mejor actor de esta edición es Adrien Brody por "The Brutalist". Es el segundo Oscar de su carrera después de "El Pianista". En la reñida categoría competía con Timothée Chalamet en la biopic de Bob Dylan en "A Complete Unknown"; Colman Domingo por "Sing Sing"; Ralph Fiennes ´Conclave´ y Sebastian Stan ´The Apprentice´.

Mientras que el premio a la Mejor acriz recayó en Mikey Madison po su rol en "Anora" y entra en la lista de las actrices más jóvenes en lograrlo, a sus 25 años.