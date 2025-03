Netflix llevará a la pantalla "Cujo", el clásico de suspenso de Stephen King

La plataforma de contenido en línea Netflix llevará a la pantalla en forma de película la novela clásica de suspenso 'Cujo' del aclamado escritor Stephen King, informó este martes el diario estadounidense Deadline.

Esta exitosa historia de terror psicológico estará producida por Roy Lee ('Barbarian') y por el momento se desconocen detalles acerca del elenco que lo conformará, así como su fecha de estreno.

La trama se centra en una madre desesperada por proteger a su hijo de un San Bernardo de 90 kilos que, tras recibir un mordisco de un murciélago rabioso, se torna feroz, dejando a su paso un reguero de cadáveres.

La familia queda atrapada en un auto que no arranca, por lo que se debate entre salir y enfrentarse a vida o muerte ante el perro o quedarse en el interior del vehículo y arriesgarse a sufrir un golpe de calor.

En el cine

'Cujo' ya fue trasladada a la gran pantalla en 1983 con Dee Wallace ('The Hills Have Eyes', 1975) como Donna Trenton, la madre protagonista, mientras que Danny Pintauro ('Who's the Boss?') encarnó al hijo, Tad Trenton.

Muchas de las exitosas novelas de King han sido adaptadas a la gran pantalla tras el éxito cosechado en las ventas de sus libros, que abarcan diversos géneros, como 'The Shining' ('El Resplandor'), 'It' o 'The Shawshank Redemption' ('Cadena Perpetua').

El último de ellos fue 'The Monkey' ('El mono'), que se estrenó el pasado febrero y que cuenta la historia sobrenatural de unos hermanos gemelos que encuentran un viejo mono de su padre en el ático, dando inicio a una serie de muertes sospechosas y espantosas.