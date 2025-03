Ellen Burstyn y Taika Waititi protagonizarán la película sobre amistad "Place to be"

Los dos ganadores del Óscar Ellen Burstyn y Taika Waititi protagonizarán la cinta "Place to be", sobre una amistad atípica entre una anciana y un hombre de mediana edad, informó este martes el medio especializado Deadline.

La película, dirigida por el húngaro Kornél Mundruczó, cuenta con el guion de Kata Wéber y sigue el viaje de Chicago a Nueva York que una mujer de la tercera edad, interpretada por Burstyn, y un hombre de mediana edad, a quien dará vida Waititi, llevan a cabo para regresar a una paloma mensajera a casa.

"Cuando apareció este papel, pensé: 'Dios mío, es como si mi madre y yo volviéramos a estar juntos, pero los dos hemos envejecido varias décadas de la noche a la mañana, y Ellen es la Thelma de mi Louise. Aunque todavía no estoy del todo seguro de cuál de nosotros se lanza por el acantilado en este escenario ", dijo Waititi en un comunicado dirigido al medio estadounidense.

La trama

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/13/ellen-burstyn-and-taika-waititi--3baeaac0.jpg Ellen Burstyn y Taika Waititi. (FUENTE EXTERNA)

"Place To Be' trata sobre la absurda manera en que, con el tiempo, una persona se vuelve invisible en su propia vida. Pero perder visibilidad no significa necesariamente perderse a uno mismo. De hecho, puede llevarnos a nosotros y a quienes nos conocen a una comprensión más profunda", aseguró Mundruczó.

La película comenzará su rodaje en Disney Studios de Sídney, Australia, a finales de este mes.

Waititi también ha sido reconocido por su faceta como director y guionista. El neozelandés se alzó con el Óscar a mejor guion original en 2020 gracias a la película 'Jojo Rabbit', y como actor destaca tu participación por películas como 'Free Guy' o 'Suicide Squad'.

Por su parte, Burstyn ha estado seis veces nominada a los premios de la Academia de Hollywood, pero fue gracias a su actuación en 'Alice Doesn't Live Here Anymore' que se llevó el Óscar a mejor actriz en 1975.

La actriz estadounidense también ha participado en películas como 'The Exorcist' (1973) o 'Requiem for a Dream' (2000) y es una intérprete recurrente en la serie 'Law & Order: Organized Crime'.