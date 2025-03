"Novocaine" encabeza la taquilla en un fin de semana lento

1. "Novocaine", 8,7 millones de dólares.



2. "Mickey 17", 7,5 millones.



3. "Black Bag", 7,5 millones.



4. "Captain America: Brave New World", 5,5 millones.



5. "The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie", 3,2 millones.



6. "The Last Supper", 2,8 millones.



7. "Paddington in Peru", 2,8 millones.



8. "Dog Man", 2,5 millones.



9. "The Monkey", 2,5 millones.



10. "Last Breath", 2,3 millones.