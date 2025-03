Bruce Willis, una estrella eterna a pesar de la adversidad

Cuando Bruce Willis vendió sus derechos para poder ser recreado a través de la Inteligencia Artificial, puso a Hollywood patas arriba. Era 2022 y la irrupción de la IA en el mundo del arte apenas estaba abriendo los primeros debates, lejos de los avances de hoy.

Sin embargo, el actor, que se retiraba de su carrera debido a su lucha contra la demencia frontotemporal (FTD), había encontrado una manera de perdurar a pesar de esta condición: Bruce Willis ya no trabaja activamente, pero su filmografía será eterna. Tanto como lo es un legado tras siete décadas de recorrido.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/19/whatsapp-image-2025-03-19-at-101637-am-1-93fe29a8.jpeg El actor, que lucha contra la demencia frontotemporal desde hace varios años, celebra su 70 cumpleaños. (EFE/BEA KALLOS)

Actuación como superación

Walter Bruce Willis nació el 19 de marzo de 1955 en Idar-Oberstein, Alemania Occidental. Su madre, Marlene, era alemana y su padre, David Willis, era un soldado estadounidense. De ascendencia principalmente inglesa y, en menor medida, neerlandesa, francesa, galesa e irlandesa; es el mayor de cuatro hermanos.

Bruce tenía apenas dos años cuando su familia se mudó a Nueva Jersey. Más adelante, cuando él ya era adolescente y vivía en Penns Grove, sus padres se divorciaron. Era 1972 y el joven estaba a punto de tener su primera toma con su futuro.

Porque durante sus estudios en Penns Grove High School, Willis padeció problemas de tartamudez, lo que le valió el apodo de "Buck-Buck", tal y como se explica en "Bruce Willis: The Unauthorized Biography" (1997), de John Parker.

"Casi no podía hablar. Me tomaba tres minutos completar una sola oración", dijo el propio actor según una cita textual de dicho libro. Pero con la ayuda de su profesor de teatro logró superar este problema: "Cuando asumí el rol de un personaje en una obra, perdí el balbuceo".

Y así fue como Bruce encontró su vocación. Sin embargo, el despegue de su carrera tendría que esperar. Porque, aunque participaba en obras escolares, Willis no se planteaba un futuro profesional.

Pero todo cambió cuando en 1976 dejó sus estudios universitarios y se mudó a Nueva York, estableciéndose en Hell's Kitchen. Allí se ganó la vida en varios empleos, incluyendo hacer de extra en películas o trabajar en un café en Nueva York.

Fue en ese lugar donde conoció a Don Johnson, quien lo animó a seguir una carrera en la actuación.

Su debut cinematográfico llegó en 1980 como extra en "The First Deadly Sin", protagonizada por Frank Sinatra. Después de eso, se mudó a California para hacer más castings televisivos y en noviembre de 1984 apareció en un episodio de la serie "Miami Vice".

Una estrella que no muere fácil

La casualidad le dio un empujón más en su carrera cuando, tras viajar a Los Ángeles para audicionar para la película "Desperately Seeking Susan", donde no fue elegido, lo hizo también para el papel de David Addison Jr. en la serie "Moonlighting" ("Luz de luna", 1985-1989), compitiendo contra 3,000 candidatos.

Así fue cómo se convirtió en un actor de comedia. Y, ya más establecido, tuvo algunos papeles cinematográficos más relevantes, en películas como "Blind Date" (1987) o "Sunset" (1988). Además, en 1987 lanzó el álbum "The Return of Bruno", que incluyó el sencillo "Respect Yourself".

Pero fue su papel como John McClane en "Die Hard" (1988) lo que lo catapultó a la fama internacional. La película, para la que Willis realizó sus propias escenas de riesgo, fue un éxito de taquilla y crítica, considerada una de las mejores cintas del cine de acción contemporáneo.

Desde entonces, su filmografía, a pesar de los altibajos, fue todo un crescendo con producciones en los 90 como:

"In Country" (1989).

"The Bonfire of the Vanities" (1990).

" Die Hard 2" (1990).

2" (1990). "Hudson Hawk".

"Death Becomes Her" (1992).

"Pulp Fiction" (1994).

"Twelve Monkeys" (1995).

"The Fifth ELement" (1997).

"The Jackal" (1997).

"Armageddon" (1998).

"The Sixth Sense" (1999).

A partir de los 2000, sus éxitos continuaron con títulos como:

"Unbreakable" (2000).

"Ocean´s Twelve" (2004).

"Sin City" (2005).

"Perfect Stranger" (2007).

"Live Free or Die Hard " (2007).

" (2007). "Surrogates" (2009).

"Looper" (2012).

"A Good Day to Die Hard " (2013).

" (2013). "Split" (2016).

"Glass" (2019).

Gracias a una carrera tan extensa, Willis es uno de los actores más rentables de Hollywood: sus películas han recaudado en torno a 7,500 millones de dólares a nivel mundial.

Además, ha recibido varios premios, incluyendo dos Emmy y un Globo de Oro; y en 2006, una estrella con su nombre se sumó al firmamento del Paseo de la fama.

Pero en marzo de 2022, la familia del actor anunció que este se retiraba tras haber sido diagnosticado con afasia, un trastorno del lenguaje que afecta a la capacidad comunicativa.

Sin embargo, en febrero de 2023, informaron que su condición médica había avanzado y que había un diagnóstico concreto: demencia frontotemporal (FTD). El resultado ha sido el mismo: Bruce Willis puso punto final a su carrera desde entonces.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/19/whatsapp-image-2025-03-19-at-101638-am-826eea4b.jpeg Willis se casó el 21 de marzo de 2009 con la actriz Emma Heming. Tienen dos hijas: Mabel Ray (nacida en 2012) y Evelyn Penn (nacida en 2014). (EFE/MICHAEL NELSONEFE/EPA/JOHN G. MABANGLO)

La lucha contra una enfermedad incurable

En cuanto a temas del corazón, Bruce Willis se casó con la actriz Demi Moore el 21 de noviembre de 1987 y tuvieron tres hijas: Rumer Willis (nacida en 1988), Scout LaRue Willis (nacida en 1991) y Tallulah Belle Willis (nacida en 1994).

La pareja se divorció el 18 de octubre de 2000. Después de eso, se relacionó al actor con modelos como María Bravo Rosado y Emily Sandberg, y estuvo comprometido con la actriz Brooke Burns, pero su relación apenas duró unos meses y rompieron en 2004.

Sin embargo, Willis encontró el amor: hace más de 15 años, el 21 de marzo de 2009, volvió a darse el "sí, quiero", esta vez con la actriz Emma Heming. Tienen dos hijas: Mabel Ray (nacida en 2012) y Evelyn Penn (nacida en 2014).

A raíz del trágico fallecimiento de Gene Hackman y su esposa, Emma Heming, que sigue casada con Bruce Willis, quiso recordar en sus redes sociales que "los cuidadores también necesitan que los cuiden".

Y es que la FTD que padece el actor es una enfermedad que suele comenzar entre los 40 y los 65 años y afecta a la personalidad, el comportamiento y el lenguaje: "Hoy no existe tratamiento, una realidad que esperamos que llegue a cambiar en los próximos años", dijo la familia de Willis en un comunicado a través de redes sociales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/19/whatsapp-image-2025-03-19-at-101637-am-4beb2d15.jpeg La FTD que padece Willis es una enfermedad que suele comenzar entre los 40 y los 65 años y afecta a la personalidad, el comportamiento y el lenguaje. (EFE/ WILL OLIVER)

Desde entonces, su exesposa Demi Moore le visita semanalmente: "siempre seremos familia", dijo la estrella de "The Substance2 a Variety alegando que "eso es lo que uno hace por las personas a las que ama".

Recientemente, circularon en redes sociales unas supuestas declaraciones de Tallulah Willis en las que afirmaría que su padre había perdido la capacidad total de hablar, pero no hay una fuente oficial que confirme estos rumores.

Además, Rumer Willis confirmó en un encuentro virtual con" Loose Women" que el actor "está genial". Y su esposa Emma Heming ha publicado un vídeo en el que puede verse a Bruce apoyar a unos policías en agradecimiento por su labor en los incendios de Los Ángeles.

Por tanto, a pesar de su grave enfermedad, parece que a Bruce Willis le quedan más velas por soplar que estas 70 que ahora compartirá junto a sus seres queridos. Y su legado, al igual que él, late con vida.