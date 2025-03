"Verity", el filme de Anne Hathaway y Dakota Jonhson, se estrenará el 15 de mayo de 2026

La adaptación cinematográfica de la novela de suspenso psicológico 'Verity' protagonizada por Anne Hathaway y Dakota Jonhson, se estrenará en cines el 15 de mayo de 2026, anunció este lunes Variety.

La versión del libro de Colleen Hoveen, dirigida por Michael Showalter, versará sobre Lowen Ashleigh, una escritora que está al borde de la ruina financiera y que recibe una oferta laboral para completar los libros de una exitosa serie de suspenso escrita por Verity Crawford (interpretada por Hathaway), después de que un misterioso accidente impidiera a la autora terminar su trabajo.

A Hathaway se suman al reparto la actriz estadounidense Dakota Jonhson ('Fifty Shades of Grey'; 'Cincuenta sombras de Grey') y los actores Josh Hartnett ('Pearl Harbour'), Ismael Cruz Cordóva ('The Lord of The Rings'; 'El señor de los anillos') y Brady Wagner.

Un éxito literario

Hoveen publicó 'Verity' en 2018 y en 2021 fue adquirido por Grand Central Publishing por el gran éxito que estaba teniendo.

Este es el cuarto libro de la exitosa escritora que llegará a la gran pantalla; el primero fue 'It Ends With Us' ('Romper el círculo'), protagonizada por Blake Lively y Justin Baldoni y estrenada en agosto.

Le sigue 'Verity', 'Regretting You' y 'Reminders of Him', que se encuentran en proceso de producción con diferentes estudios.