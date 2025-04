"Amanece en Samaná" : una historia de amor y cine que conecta a España con República Dominicana

La industria cinematográfica dominicana continúa su dinamismo con la realización no solo de películas de factura local e internacional, sino con alianzas entre productores dominicanos y extranjeros. "Amanece en Samaná" es un ejemplo.

Esta película, filmada en un 90 % en República Dominicana con capital español y amparada en la legislación de cine, ya se estrenó en España y tuvo su debut en el país en el Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD.

Cuenta con las actuaciones de figuras relevantes de la actuación española como Luis Tosar, María Luisa Mayol, Luis Zahera y Bárbara Santa-Cruz.

Dirigida por el experimentado cineasta Rafa Cortés, la cinta logró filmarse con el patrocinio del Grupo Piñero, una firma que, además de apostar por el desarrollo del turismo, respalda la industria creativa dominicana en diversas manifestaciones.

El cineasta Rafa Cortés visitó Diario Libre junto a Teresa Arizti, Chief Marketing Officer del touroperador del Grupo Piñero, para compartir detalles del rodaje, realizado en las instalaciones del complejo hotelero Cayo Levantado Resort, en Samaná.

"Amanece en Samaná es una película que nace de una obra teatral que inicialmente pasaba en Cancún. Entonces, nosotros lo que hicimos fue darnos cuenta del potencial cinematográfico de la historia. Es una historia de dos parejas que viajan juntas cada año, desde que se conocen, de vacaciones a un lugar diferente".

Agregó: "Este año es especial porque celebran 20 años juntos. Se conocieron la misma noche y, 20 años más tarde, celebran que ese encuentro inicial funcionó tan bien que consolidaron las parejas hasta el día de hoy", comentó Rafa Cortés al comenzar su relato sobre la obra cinematográfica".

Cuando comenzaron a explorar opciones para su filmación, contactaron a ejecutivos del Grupo Piñero para considerar la posibilidad de rodarla en República Dominicana bajo la Ley de Cine, logrando obtener el apoyo de la empresa para realizarla en Samaná.

"Eso fue un ejercicio muy bonito porque tuvimos que pensar qué de la historia cambia y qué va a ser mejor. Al final, nos dimos cuenta de que esa historia que había sido escrita para Cancún hacía mucho tiempo ya no tenía sentido para el Cancún de ahora. Tenía más sentido para el Samaná de este momento. Entonces nos pareció que todo encajaba de una manera maravillosa y así tomamos la decisión de rodarla aquí", comentó.

Un elemento fundamental que contribuyó a la decisión de rodar en el país fue que ninguna de las partes tuvo que hacer concesiones, porque se produjo un entendimiento desde el primer momento.

"No tuvimos que forzar la historia ni nadie tuvo que hacer una concesión saliéndose del canal natural de nuestra relación", recordó.

Teresa Arizti, Chief Marketing Officer del touroperador del Grupo Piñero, fue una figura clave en el proceso, ya que sobre sus hombros recayó toda la logística, y compartió la experiencia:

"Siempre hubo una voluntad y una participación histórica en proyectos audiovisuales. Desde el 2000 se rodó en Dominicana una serie española llamada Paraíso, y a partir de ahí han evolucionado diversos proyectos. El Grupo Piñero siempre ha tenido la voluntad de participar en proyectos audiovisuales", apuntó la ejecutiva.

Teresa Arizti destacó como grupo, tienen la intención de promocionar o participar en la promoción de destinos a través de diversos proyectos. "En este caso, confluían varias intenciones y varios intereses que encajaban muy bien. Para nosotros, Samaná es un destino estratégico dentro del grupo por muchas razones, pero fundamentalmente porque respira autenticidad. Es una forma diferente de conocer la República Dominicana. Eso, por un lado, aportaba valor a la película y, por otro, encajaba con nuestras prioridades estratégicas de destino",resaltó Arizti.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/09/luis-tosar-d8546f80.jpg El destacado actor Luis Tosar. (EFE)

Reconocimiento

Luego de su estreno en España, la película recibió excelentes comentarios por parte del público.

"Creo que al final es una película que no ha buscado hacer del lugar el protagonista, y sin embargo ha conseguido que el lugar se hiciera un sitio en la película de una manera muy especial. La gente, los dominicanos que aparecen como actores, la interrelación con nuestros protagonistas... todo contribuyó a que la película fuera mejor. Al final, también cuenta una historia que puede ocurrir en cualquier parte del mundo: Cancún, Islandia o República Dominicana", aseguró Cortés.

El proceso de filmación

El director de Amanece en Samaná, nativo de Mallorca, España, relató que esta experiencia le abrió nuevas oportunidades, pues conoció un nuevo escenario, así como profesionales de la industria con los que se sintió muy a gusto.

"De una forma muy natural entré en este proyecto con esa filosofía. La protagonista es chilena, el resto son españoles. Todos conviven en España. Hay una idea española de traslado a un lugar, pero luego, en este lugar, por supuesto, hay gente trabajando y viviendo que es de aquí, que se nutre de la película y de ellos. También hay visitantes que, por lógica, vienen de otros lugares, como el caso de Charles Dance, que es inglés y hace de inglés en la película. Y hay otros personajes que, de una forma natural, aparecen en un resort".

"En esa mezcla de idiomas y culturas me siento muy cómodo. Para mí, rodar fuera de donde soy es casi una acción natural. Me parece que todo ha funcionado de forma muy orgánica".

Todo fluyó

"Para nosotros como grupo era muy importante, y Rafa también lo sugiere, que el equipo —en un 90 %— fuera dominicano. Queríamos que esto ocurriera así para apoyar a la localidad, específicamente a la región de Samaná, y al país también", dijo Teresa Arizti.

Impacto de la Ley de cine

Películas internacionales protagonizadas por destacadas figuras de Hollywood y otras latitudes han escogido a República Dominicana para rodar. En ese sentido, Cortés aseguró que valió la pena y no descarta volver:

"Fue una experiencia fantástica. ¿Qué mejor gente para rodar en Dominicana que los dominicanos? Es obvio que no podíamos mejorarlo. Tuvimos coproductores dominicanos que hicieron de bisagra importante para coproducir bien y beneficiarse del proyecto gracias a esta Ley de cine tan inteligente. Yo, si fuera responsable de cualquier país que quisiera atraer visitantes, aplicaría una política así. Es brillante porque contribuye económicamente, promueve el cruce de talentos y permite mostrar aquello que tú quieres que el mundo conozca, de forma auténtica".

Uno de los aspectos positivos de esta comedia es que se nota que ocurre en el país.

"Se transmite que ocurre aquí, porque muchas veces se rueda en República Dominicana con esta ley, pero no tiene nada que ver con lo local. Nosotros quisimos que, fundamentalmente, ocurriera aquí, que se sintiera la cultura local, llegando incluso a llevarlo al título, lo que aportaba visibilidad relevante al destino", afirmó Teresa Arizti.

"Trabajar con gente de aquí facilitaba mucho poder trabajar como yo acostumbro: poder jugar, decir ´¡Ay, qué gracioso dices tú esto! ¡Vamos a meterlo en la película!´ Eso me lo disfruté mucho", agregó Cortés.

Volvería al país

"Eventualmente, con otro proyecto. La República Dominicana forma parte de mí. Ya llego aquí, al aeropuerto, y sé por dónde entrar. Hay algo familiar. Ya sé cómo saben las cosas. Ya no soy 100 % un visitante".

El cine

Al evaluar la industria cinematográfica, Cortés considera que vive un buen momento "Es un momento dorado. Aunque el cine se ha desplazado de las salas a las casas en un porcentaje importante (streaming), lo que no siempre es bienvenido —yo soy un nostálgico, hablamos hace poco del vinilo—, la experiencia común de una sala no se compara. Pero es verdad que estamos en un gran momento de producción y de necesidad de lo que llaman ´contenido´. A mí esa palabra me duele un poco, porque prefiero pensar en cine como películas, como piezas, no como parte de un continente. Aun así, es un gran momento donde hay muchísima producción. Además, en Latinoamérica e Iberoamérica las películas comienzan a transitar de forma natural entre países gracias a la coincidencia del idioma. Incluso Estados Unidos, que domina esta industria, tiene un enorme público de habla hispana. Gracias a internet y las plataformas, muchas barreras, antes políticas o comerciales, se están diluyendo".

En República Dominicana

Amanece en Samaná se estrenó en Movistar, la plataforma de streaming española, luego de agotar su ciclo en salas de cine. En este momento, se alistan para participar en festivales internacionales y será en junio cuando se estrene en el país.

"La idea es hacer un estreno y que la gente asista a disfrutar nuestra película", comentó el director.

Apoyo al cine

El Grupo Piñero continuará respaldando iniciativas vinculadas a la industria creativa.

"Tenemos proyectos en cartera que se están trabajando. Nosotros, como grupo, siempre estamos abiertos a participar en proyectos que encajen con nuestra estrategia como compañía. Pero tenemos una clara voluntad de apostar por la cultura y de participar especialmente en los destinos y países donde estamos involucrados".

Talento dominicano

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/09/yaritza-junto-a-barbara-santa-cruz-y-maria-luisa-mayol-1-96c8aa6e.jpg La dominicana Yaritza Reyes, acompañada de Bárbara Santa-Cruz y María Luisa Mayol, en la gala premier de la película en España. (SUMINISTRADA)

El talento local ha sido fundamental para la realización de esta pieza audiovisual. Destacados intérpretes como Yaritza Reyes, Andresito Germosén de la Cruz, Laura Díaz, Lidia Ariza y Héctor Aníbal han enriquecido esta historia, aportando una conexión con el destino a través del uso genuino del lenguaje y sus expresiones dominicanas.

La película ha sido producida por Ron Vino y Miel AIE, A Name Like This, Federation Entertainment España, Queixito Films y Materia Cinema, con la producción local a cargo de Fogata Films.

Los destacados productores dominicanos Fernando Santos Díaz, Agustín Lama y Rafael García Albizu han jugado un papel crucial en el desarrollo de este proyecto cinematográfico.

Fue estrenada en España en noviembre del año pasado y ha sido presentada en festivales internacionales.