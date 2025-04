Tribeca contará con una amplia representación de películas hispanas, de Perú a España

El festival de Tribeca, que anunció este miércoles los estrenos de cine que acogerá en su próxima edición, contará con una amplia representación de películas hispanas, de Perú ('Runa Simi'), México ('Doce Lunas') y España, doblemente representada, con 'All We Cannot See' y 'Mugaritz: Sin pan ni postre'.

'All We Cannot See' es una coproducción con Estados Unidos, que se estrenará mundialmente en este festival. La cinta sigue a dos mujeres que deciden emprender juntas un viaje por carretera de Portugal a España, con María Valverde y Bruna Cusí como sus protagonistas.

Por otro lado, el documental inmersivo 'Mugaritz: Sin pan ni postre', dirigido por Paco Plaza, abre las puertas de Mugaritz, un exclusivo restaurante de alta cocina de San Sebastián.

En cuanto a Latinoamérica, varios documentales forman parte de la cartelera como 'Runa Simi', la historia de un indígena peruano y a su hijo pequeño que tratan de doblar la película de dibujos animados de Disney 'El Rey León' en quechua, o la coproducción 'Yanuni' (con participación de Leonardo DiCaprio), que retrata a la líder indígena Juma Xipaia en su lucha para proteger las tierras ancestrales de su pueblo en el Amazonas brasileño.

Varios dramas también tienen espacio en el festival como 'Esta Isla' (Puerto Rico), 'Kites' (Brasil) o 'Doce Lunas' (México), que cuenta con los actores Ana de la Reguera y Enrique Arreola, para contar una historia de un matrimonio negligente y sumido en el caos a medida que su vida se desmorona.

Dos cintas tratan los viajes de dos jóvenes en situaciones diferentes: Cuerpo Celeste' (coproducción de Chile, Italia), que sigue a una adolescente tras la caída del dictador chileno Augusto Pinochet, y 'A Bright Future' (Uruguay, Argentina, Alemania).

En una edición muy musical, el festival también contará con un documental del grupo Depeche Mode, dirigido por Fernando Frías, que enseñará los conciertos de la banda en Ciudad de México en 2023.

Además, el documental de Becky G, mostrará su proceso para llevar a cabo su primer álbum regional mexicano, donde se ve obligada a volver a sus raíces y sumergirse en "un pasado hermoso y complicado".

, cofundado en 2001 por el actor Robert de Niro como un de independiente tras los atentados del 11S en Nueva York, es ahora una de las grandes citas del circuito y ha recibido un récord de candidaturas, unas 13.500, de las cuales se han seleccionado 118 cintas, según un comunicado. El festival de Tribeca, en su 24 edición, comenzará el 4 de junio y abarca, además de estrenos de cine, charlas sobre el sector, experiencias inmersivas o videojuegos.