Ryan Gosling será el nuevo protagonista del universo Star Wars en "Starfighter"

El director de cine Shawn Levy y el actor Ryan Gosling se subieron este viernes al escenario principal de la mayor cita internacional para seguidores de Star Wars para confirmar los rumores de que el intérprete protagonizará la próxima entrega de esta franquicia, 'Starfighter', una aventura completamente nueva.

La película, que llegará a los cines el 28 de mayo de 2027, es un título independiente de un período del universo galáctico que aún no ha sido abordado en la gran pantalla, explicó el cineasta en el panel inaugural de la Star Wars Celebration, el gran evento fan de la franquicia popularizada por George Lucas, que regresa a Japón tras 17 años.

El Makuhari Event Hall, el pabellón donde tuvo lugar el anuncio, con aforo para unas 9.000 personas que llenó por completo, estalló en aplausos y vítores cuando Levy invitó a Gosling al escenario.

"La realidad es que este guión es tan bueno, tiene una historia tan buena, con personajes tan originales y está hecha con tanto amor que creo que no hay un cineasta más idóneo para hacerla que Shawn", dijo el actor acompañado en el escenario por la productora Kathleen Kennedy y el director Dave Filoni.

"Estoy emocionado de lo que hemos hecho juntos", dijo Levy.

Gosling se mostró feliz de acompañar al cineasta en el anuncio, mientras en la gran pantalla del auditorio se proyectaba la fotografía de la cama de un niño con una colcha de Star Wars, la del propio intérprete cuando tenía cinco años.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/18/60e90ac6823ebd7a38e3bb5e210e04ce94ae8e7aw-1f8956a4.jpg El actor Pedro Pascal (izquierda) reacciona mientras el director de cine Jon Favreau sostiene al personaje 'Grogu' durante la Star Wars Celebration Japón, en Chiba, cerca de Tokio, Japón, el 18 de abril de 2025. El gran evento para los fanáticos de la franquicia popularizada por George Lucas regresó a Japón por segunda vez, 17 años después de su última edición. (EFE)

"Probablemente soñaba con Star Wars incluso antes de ver las películas", dijo el actor tratando de transmitir cuánto significa para él personalmente el proyecto.

La película tiene lugar unos cinco años después de lo acontecido en el episodio IX, 'El ascenso de Skywalker', y su producción arrancará este otoño, añadieron sus responsables.

Tras el bombazo abordó el escenario el director Jon Favreau, quien está trabajando junto a Filoni en 'The Mandalorian & Grogu' (2026), la película que continúa la historia de la exitosa serie de Disney+ y que ha revolucionado los corazones de los aficionados por la relación entre Din Djarin, el Mandaloriano (Pedro Pascal), y el pequeño Grogu, una criatura de la misma especie que el maestro Yoda.

Favreau, que dijo que viaja a menudo a Japón con su familia, aseguró que con el filme y también la serie quisieron rendir tributo a los cineastas que influyeron al propio George Lucas, entre los que destacó al icónico Akira Kurosawa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/18/b746bde969e0dcbce98c0b1c89bccde996c8124ew-58d9070d.jpg De izquierda a derecha, los actores Pedro Pascal, Sigourney Weaver, el director de cine Jon Favreau y el director creativo de Lucasfilm, Dave Filoni, reaccionan ante el público durante la Star Wars Celebration Japón en Chiba, cerca de Tokio, Japón. (EFE)

Para deleite de los aficionados allí reunidos, Favreau invitó a entrar en el escenario a Sigourney Weaver, que forma parte del reparto de la película; al protagonista de la trama, Pedro Pascal, que sacó tiempo de su apretada agenda de promoción de la segunda temporada de 'The Last of Us' para viajar al país asiático, y al propio Grogu, que el propio cineasta sostuvo ante los asistentes.

Asistencia récord

Las novedades de los filmes dieron el pistoletazo de salida de la segunda Star Wars Celebration en Japón, el macroevento fan de la franquicia para la que se han vendido más de 105.000 entradas, un 8 % más que la edición previa de Londres en 2023.

El evento se desarrollará hasta el próximo domingo en el centro de convenciones Makuhari Messe de Chiba, al este de Tokio.

Para más del 80 % de los asistentes es su primera vez. Es el caso de Pedro Gatica y María José Meneses, chilenos de 32 y 29 años.

"Queríamos experimentar cómo es hacer 'cosplay' en Japón", dice a EFE Meneses, que acudió a la primera jornada del evento caracterizada como Ahsoka Tano. Tanto ella como Gatica, vestida en esta ocasión de Baylan Skoll, hacen 'cosplay' en su Chile natal.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/18/786f72ef41a4d06f35434f1c9f02f832888e4a2bw-7a433dcb.jpg Cosplayers de Star Wars posan con una visitante durante la Star Wars Celebration Japón, en Chiba, cerca de Tokio, Japón, el 18 de abril de 2025. El gran evento para los fanáticos de la franquicia popularizada por George Lucas regresó a Japón por segunda vez, 17 años después de su última edición. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/18/15ceed2f5d474862c325927917c434704031f0e0w-219cd39b.jpg Los visitantes abarrotan la Star Wars Celebration Japón, en Chiba, cerca de Tokio, Japón, el 18 de abril de 2025. El gran evento para los fanáticos de la franquicia popularizada por George Lucas regresó a Japón por segunda vez, 17 años después de su última edición. (EFE)

Los padres de Meneses, que han viajado con ella hasta el país asiático, son unos fanáticos de Star Wars, dice, y de ellos bebió la pasión por esta franquicia.

En su caso, el viaje a Japón le servirá también para conseguir una foto con el actor Hayden Christensen, que asiste a la cita como uno de los numerosos intérpretes que acuden para participar en este tipo de oportunidades, entre los que se encuentran Rosario Dawson, Mads Mikkelsen y Diego Luna, entre otros.

Gatica se muestra gustoso de que sigan haciendo series y otros contenidos aparte de las películas y añade que le gustaría que se profundizara más, por ejemplo, en el personaje de Qui-Gon Jinn, padawan del Conde Dooku y mentor de Obi-Wan Kenobi).

"Siento que hay mucho que pueden mostrar. Siento que mostraron un poquito en la historia de los jedi, pero siento que pueden mostrar mucho más", dice el chileno.

Para Kc Gray, estadounidense de 41 años, uno de los mayores atractivos de la Star Wars Celebration es el poder conocer gente.

"Creo que lo que más me gusta de Star Wars Celebration es venir, conocer gente nueva, conocer nuevos fans. Tener la oportunidad de hablar con la gente. Descubrir cosas nuevas sobre Star Wars en los paneles y sentir el amor por el fandom de gente de todo el mundo", explica a EFE.

Procedente de Nuevo México, es el quinto evento de este tipo al que asiste desde el de Orlando en 2017.

Gray, a la que el anuncio de la nueva película protagonizada por Gosling y el evento de arranque "casi hacen llorar", se muestra muy contenta de la dirección que está llevando la franquicia.

"Me encanta la animación de Star Wars. 'Rebels' es uno de mis 'shows' favoritos. También 'La guerra de los clones'. Amo todas las cosas nuevas", dice Gray, que aprovechará su paso por Japón para conocer por fin en persona a numerosos amigos que ha hecho en todo el mundo a través de su afición por Star Wars.