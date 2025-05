Gael García Bernal y Rebecca Hall protagonizan "El final de todo", rodada en España

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/07/dbee21f7-0e71-4d3c-87cc-8d79f74986b4-974292f0.jpg

Gael García Bernal y la actriz británica Rebecca Hall protagonizarán el largometraje futurista "The End Of It" ('El final de todo'). (FUENTE EXTERNA)