Brasil, Chile y Colombia lideran la participación latinoamericana en el Festival de Cannes

El brasileño Kleber Mendonça Filho, en competición por la Palma de Oro con 'O Agente Secreto', encabeza la participación latinoamericana de la edición 78 del Festival de Cannes, donde el chileno Diego Céspedes y el colombiano Simón Mesa Soto buscarán también premio en la sección Una Cierta Mirada.

Con el estreno en la alfombra roja el 18 de mayo, Mendonça Filho tomará el relevo en la playa de la Croisette de su compatriota Karim Aïnouz -quien compitió en el festival en 2023 y 2024- para mostrar el músculo de la cinematografía brasileña con un filme policíaco ambientado en 1977.

'O Agente Secreto' narra concretamente la historia de Marcelo (Wagner Moura), un hombre de unos 40 años que se ha mudado recientemente a Recife, en la costa noreste de Brasil, para escapar de un pasado violento.

Será el tercer intento de lograr la Palma de Oro para Kleber Mendonça Filho, tras no haberlo logrado con 'Aquarius' (2016) y 'Bacurau' (2019).

Pero enfrente tendrá rivales como Richard Linklater y su evocadora 'Nouvelle Vague'; Wes Anderson y su 'The Phoenician Scheme', que está protagonizada por el puertorriqueño Benicio del Toro; la francesa Julia Ducournau a por su segunda Palma de Oro con 'Alpha' o la doble apuesta española con Carla Simón ('Romería') y Oliver Laxe ('Sirat').

También destacan la historia de amor 'queer' de Paul Mescal y Josh O'Connor en 'The History of Sound'(Oliver Hermanus); la esperada 'Eddington' de Ari Aster, con estrellas como Pedro Pascal, Emma Stone o Joaquin Phoenix; o la apuesta de los hermanos Dardenne para ganar por tercera vez el festival, 'Jeunes mères'.

La participación de 'O Agente Secreto' se complementará con la celebración del séptimo arte brasileño en el Mercado del Cine, donde ese país latino será el invitado de honor, y con el homenaje al recientemente fallecido Carlos Diegues, con el documental 'Para Vigo me voy' (Lírio Ferreira y Karen Harley).

Ese retrato del legendario cineasta brasileño se podrá ver en la sección Cannes Classics, que también proyectará la mexicana 'Amores perros' (Alejandro González Iñárritu) en coincidencia con su 25 aniversario y la argentina 'Más allá del olvido' (Hugo del Carril), un título que pudo haber inspirado a Alfred Hichcock para 'Vertigo'.

Chile y Colombia en la sección de descubrimientos

Latinoamérica estará también muy representada en la sección Una cierta mirada, la segunda en importancia del festival, que está dedicada a los descubrimientos y propuestas originales.

Allí estrenará el chileno Diego Céspedes su ópera prima, titulada 'La misteriosa mirada del flamenco', codo con codo con figuras como los actores Scarlett Johansson ('Eleanor the Great'), Harris Dickinson ('Urchin') o Kristen Stewart ('The Chronology of Water), que en esta edición del Festival de Cannes presentan sus respectivos debuts detrás de la cámara.

Con un reparto liderado por Matías Catalán, Paula Diamarca y Tamara Cortés, Céspedes se sumerge en el desierto chileno, donde una enfermedad desconocida comienza a propagarse en un pueblo. Se acusa a los homosexuales de su transmisión mediante la mirada y Lidia, la única niña de la comunidad, buscará averiguar la verdad.

Otro de sus rivales será 'Un poeta', del colombiano Simón Mesa Soto (ganador de la Palma de Oro de cortometrajes en 2014) y protagonizada por Ubeimar Ríos, quien hasta ahora no había trabajado en cine.

En esta comedia, el poeta fracasado Óscar Restrepo conoce a una adolescente llamada Yurlady a la que ayuda a cultivar su talento.

Otras secciones

Junto a estas opciones a premio, también habrá una importante presencia latinoamericana en la sección no competitiva Cannes Première.

Allí estrenará el chileno Sebastián Lelio -ganador del Oscar a mejor película internacional con 'Una mujer fantástica' (2017), sobre una mujer trans- su combativa 'La ola', una historia feminista sobre el aborto que el delegado general del festival, Thierry Frémaux, ha avanzado que dará que hablar.

Sigue a una estudiante chilena -interpretada por Daniela López- involucrada en movimientos universitarios feministas.

La misma sección llevará a Gael García Bernal a la Croisette con 'Magallanes', la historia biográfica del legendario navegador portugués, al que el actor mexicano da vida a las órdenes del realizador filipino Lav Díaz.

También en Cannes Première regresa a Cannes el haitiano Raoul Peck, con su nuevo documental, 'Orwell: 2+2=5', sobre el visionario autor George Orwell.

En el apartado de cortometrajes, Argentina -muy desaparecida en esta edición 78 tras los recortes del Gobierno de Javier Milei a la producción cinematográfica- estará representada por 'Tres', de Juan Ignacio Ceballos, en la categoría de trabajos de escuelas de cine de la Cinef.

También en formato, corto pero en la Semana de la Crítica, 'Samba Infinito', de Leonardo Martinelli, pondrá un nuevo sello brasileño y el Festival de Morelia dirá de nuevo presente en Cannes gracias su colaboración con esta sección paralela para traer una selección destacada de obras de jóvenes realizadores mexicanos.

Leer más La actriz Halle Berry y el cineasta Hong Sangsoo, miembros del jurado del Festival de Cannes