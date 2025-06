Caribbean Cinemas sigue apostando al cine clásico con sus exitosos Lunes Retro

Con la intención de revivir grandes historias, Caribbean Cinemas se llenan de nostalgia, aventuras y música inolvidable con los Lunes Retro y la proyección de clásicos memorables como "The Goonies" (1985), "The Never Ending Story" (1984), "Footloose" (1984) y "Dirty Dancing" (1987).

Las exhibiciones son en Caribbean Cinemas Downtown Center y Cinemacentro Cibao, donde, previo a las proyecciones de cada una de estas películas se lleva a cabo un conversatorio con un crítico de cine y la audiencia, abordando curiosidades y datos relevantes de la historia de turno.

Las proyecciones son en dos tantas por película con cupo limitado, a un costo especial de RD$ 200.00 por boleta. En este sentido, cabe resaltar que hasta, la fecha se han proyectado 20 clásicos del cine con una asistencia de más de más de 6 mil personas.

La nueva temporada de Los Lunes Retro inició el 9 de junio, con una joya del cine de aventuras: "The Goonies".

Nuevas generaciones

Los Lunes Retro tienen la finalidad de inspirar a las nuevas generaciones a explorar la riqueza del séptimo arte más allá de los estrenos actuales. Estas películas clásicas han influenciado a generaciones de cineastas y aún hoy conservan una vigencia artística y emocional.

Las boletas para disfrutar de los Lunes Retro están disponibles en preventa desde ya en Caribbean Cinemas Downtown Center.