"Cómo entrenar a tu dragón" acaba con el reinado de "Lilo & Stitch" en su estreno

La película de acción y fantasía Cómo entrenar a tu dragón (How to train your dragon) lideró las taquillas estadounidenses en su estreno este fin de semana con una recaudación de 83 millones de dólares, y le arrebató a Lilo & Stitch el reinado que ocupaba desde finales de mayo.

La nueva versión de acción real de Universal, basada en la película animada del mismo nombre de 2010, se estrenó también en España el día 13 y en Latinoamérica el 15, con lo que suma 197.8 millones de dólares recaudados a nivel mundial.

Cómo entrenar a tu dragón (How to train your dragon) dejó en un segundo lugar, y bastante distanciado, a Lilo & Stitch, que se mantuvo en primera posición durante tres semanas, aunque esta última apenas llegó a recaudar 15.5 millones de dólares, según la web especializada Box Office Mojo.

Sin embargo la producción de Disney ostenta cifras exitosas, con los 366 millones de dólares que lleva sumados a nivel local y 858 en todo el mundo.

El otro gran estreno del fin de semana, la comedia romántica Materialists (Materalistas), entró directamente al tercer puesto con una recaudación de 12 millones de dólares en las taquillas de Estados Unidos.

El filme, dirigido por Céline Song, promete tener tirón de la mano de sus conocidos protagonistas; Dakota Johnson, en el papel de casamentera que se ve envuelta en un triángulo amoroso con un pretendiente adinerado (Pedro Pascal) y su ex (Cris Evans).

Otros puestos

En el cuarto puesto aguanta Missión impossible: The Final Reckoning (Misión imposible: Ajuste de cuentas final) con 10.3 millones de dólares recaudados este fin de semana, para un total de 506 millones a nivel mundial hasta la fecha.

El spin-off de John Wick, Ballerina, protagonizado por la hispano-cubana Ana de Armas en la piel de una bailarina asesina, completa las cinco primeras posiciones con una recaudación de 9.4 millones de dólares en su segundo fin de semana en cartelera. Hasta el momento el filme lleva sumados 91.5 millones de dólares a nivel mundial.

