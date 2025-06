Cien años de "The Gold Rush", la película por la que Chaplin quería ser recordado

Delicada, cómica, triste, tierna...son adjetivos que se pueden aplicar a una gran parte de los trabajos de Charlie Chaplin pero especialmente a "The Gold Rush" (1925), la película que el actor y director consideraba su mayor logro, por la que quería ser recordado y de cuyo estreno se cumplen cien años este jueves.

Fue su cuarto largometraje como director tras "The Kid" (1921), "The Pilgrim" (1923) y "A Woman of Paris" (1923) y el primero en el que era el protagonista absoluto. La cinta supuso un punto de inflexión no solo en su trayectoria, sino en el cine en general.

"The Gold Rush" demostró un lenguaje cinematográfico de enorme madurez, tanto que no eran necesarios los carteles con explicaciones tan habituales en el cine mudo.

La historia de un buscador de oro al que todo sale mal se entiende a la perfección con escasas frases gracias a la cuidada narrativa y a la importancia que Chaplin le dio al montaje, algo hasta entonces poco habitual.

Ese mismo 1925 se estrenaría "El acorazado Potemkin", de otro genio, Sergei Eisenstein, que sentaría las bases del montaje que a partir de ese momento utilizarían todos los directores de cine, pero Chaplin ya había comenzado a establecer las suyas propias unos meses antes.

Porque el film de Eisenstein llegó a las salas en diciembre y el de Chaplin tuvo su estreno el 26 de junio en el nuevo y extravagante Grauman´s Egyptian Theatre, construido siguiendo la moda impuesta por el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, tres años antes.

En aquel estreno estaba todo Hollywood -desde Mary Pickford a Douglas Fairbanks, Buster Keaton, Gloria Swanson o Cecil B. DeMille- y fue un rotundo éxito.

La fiebre del oro de Klondike

Era la culminación de un trabajo que empezó cuando Chaplin vio unas fotos de la llamada"fiebre del oro de Klondike" de 1896, que provocó un fuerte movimiento migratorio en esta región del Yukón canadiense.

Pero decidió transformar esas historias, a menudo dramáticas, en una comedia esperanzadora que ponía un punto de humor en cualquier situación. Como en la famosa escena en la que Chaplin se come con elegancia la suela de una bota y hace de sus cordones unos espagueti.

Chaplin se reservó el papel principal, el de un buscador de oro con aire de vagabundo similar al de "The Kid", que parte en busca del soñado eldorado para enfrentarse más bien a un sinfín de penurias.

El rodaje se iba a desarrollar en Alaska, pero finalmente se eligieron dos ubicaciones diferentes, la Sierra Nevada de California y el Monte Linkoln, de Colorado, según recoge en su web el American Film Institute (AFI).

Chaplin utilizó efectos especiales, como miniaturas, y una rudimentaria técnica de doble impresión para conseguir fusionar dos imágenes. Y para la escena en la que la cabaña cuelga sobre un precipicio, se utilizaron cables y una basa pivotante para poder balancearla.

Un rodaje que comenzó en febrero de 1924 con Lita Grey, de quince años, como protagonista femenina. Pero la actriz y el director, que entonces tenía 35, comenzaron una relación de la que nacerían dos hijos.

El rodaje se interrumpió por el primer embarazo de Grey, que fue sustituida por Georgia Hale, y reanudó un rodaje que acabó en abril de 2025, precisa el AFI.

Reestreno con música en 1942

Pero Chaplin no había acabado con la película y, con el boom del cine sonoro, decidió reestrenarla tras sustituir los subtítulos por narración hablada, alterar ligeramente algunas escenas y añadir una banda sonora, en cuya composición participó.

Y también incluyó piezas de música clásica, como la "Canción de la estrella vespertina", de la ópera "Tannhauser" de Richard Wagner; "El vuelo del moscardón", de la ópera "El cuento del zar Saltán", de Rimski-Kórsakov, o parte del ballet "La bella durmiente", de Tchaikovsky.

La nueva versión del film consiguió dos nominaciones a los Óscar, a mejor sonido y mejor música, pero no consiguió ningún premio.

El cambio más notable estuvo en el final. En la versión de 1942 el beso final ante la cámara del fotógrafo es sustituido por una imagen en la que se ve a Chaplin y a Georgia irse juntos de la mano.

el beso final ante la cámara del fotógrafo es sustituido por una imagen en la que se ve a y a Georgia irse juntos de la mano. "The Gold Rush" fue incluida en 1992 en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos por su relevancia cultural, histórica y estética. Y figura en el puesto 58 de las 100 mejores películas de la historia del AFI.