Del Toro, Lanthimos y Bigelow en un festival de Venecia con 5 Oscar y 9 Leones de Oro

El mexicano Guillermo del Toro, el griego Yorgos Lanthimos y los estadounidenses Kathryn Bigelow, Noah Baumbach y Jim Jarmusch competirán, entre otros, por el León de Oro de la 82 edición del Festival de Venecia, que ha presentado este martes un elenco espectacular de filmes, también fuera de concurso y en otras categorías.

Entre los cineastas con películas presentes en el Lido, del 27 de agosto al 6 de septiembre, hay nada menos que cinco ganadores del Oscar y tres de ellos mujeres.

Del Toro, Bigelow, Sofia Coppola, Charlie Kaufman, Laura Poitras, además de 9 Leones de oro, incluidos dos a la carrera, los de Marco Bellocchio y Werner Herzog.

Frankenstein (Del Toro), Begonia (Lanthimos), A House of Dynamite (Bigelow), Jay Kelly (Baumbach), Father Mother Sister Brother (Jarmusch), The Wizard of the Kremlin (Assayas) y The Smashing Machine (Safdie) fueron los títulos más destacados de los anunciados por el director de la Mostra, Alberto Barbera, en una rueda de prensa.

La "esperadísima" y "espectacular" cinta del mexicano, según Barbera, es una de las grandes apuestas de la edición por un cineasta ya ganador del León de Oro con The shape of water (La forma del Agua), 2017, que sumó también cuatro Oscar (mejor film, director, guión y banda sonora).

El festival será inaugurado la tarde del 27 de agosto con La grazia, el último filme de Paolo Sorrentino, que ha rodado rápido tras su Parthenope (2024) para buscar de nuevo el León de Oro, dos años después de intentarlo con su obra más personal, È stata la mano di Dio, León de Plata en 2023.

Lanthimos competirá con Bugonia, una cinta sobre los delirios conspiranoicos con la que ahondará en su provechosa relación con Emma Stone, mientras Bigelow regresa a Venecia tras competir en 2008 con The Hurt Locker (En tierra hostil), con la que se convirtió en la primera mujer en ganar un Óscar a la mejor dirección.

Reparto de altura es el de Jay Kelly, una comedia protagonizada por George Clooney y Adam Sandler, que interpretan a un actor en crisis y su representante en un viaje por Europa, mientras el filme de Safdie es una biografía sobre el luchador Mark Kerr, al que da vida Dwayne Johnson, que comparte cartel con Emily Blunt.

Julia Roberts acude por primera vez a Venecia y lo hace de la mano de Luca Guadagnino para presentar, fuera de concurso, After the Hunt, un thriller inspirado en el movimiento MeToo, en el que comparte protagonismo con Andrew Garfield y que marca el regreso del director a la Mostra tras Call Me by Your Name (2017).

También en esa sección, el director estadounidense Julian Schnabel presentará In the End of Dante, una película con un reparto deslumbrante que incluye a la israelí Gal Gadot, conocida por su papel de Wonder Woman, Gerard Butler o el legendario Al Pacino, que participa asimismo en Dead Man's Wire, de Gus Van Sant.

Entre los documentales fuera de competición figura Nuetsra Tierra, de Lucrecia Martel, que, según explicó Barbera, ha necesitado "muchos años para completar las investigaciones y encontrar las forma de reconstruir el homicidio" del indígena Javier Chocobar.

La representación española correrá a cargo del director Jaume Claret Muxart y de la incombustible Carmen Maura, mientras que el cineasta Javier Espada presentará el documental Memoria de los olvidados sobre Luis Buñuel.

Maura regresará a Venecia como protagonista de la película Calle Málaga de la realizadora marroquí Maryam Touzani, en la sección Venecia Spotlight, mientras que Claret competirá con su ópera prima Estrany riu (extraño río), inspirada en sus propios viajes familiares, en Horizontes.

El puertorriqueño Bad Bunny participará en esa misma sección con el filme Barrio Triste, como uno de los personajes de la película dirigida por el estadounidense de origen colombiano Stillz, y también en ese apartado debutará el cine ecuatoriano, con Hiedra, de Ana Cristina Barragán.