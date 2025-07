El Festival de Venecia se llena de estrellas: de Clooney y Julia Roberts a "La Roca"

Los estadounidenses George Clooney y Julia Roberts encabezan el desfile de estrellas que participará en el Festival de Cine de Venecia 2025, que se celebrará del 27 de agosto al 6 de septiembre, y que contará con un cartel repleto de grandes nombres, entre ellos Emma Stone, Dwayne La Roca Johnson y Amanda Seyfried.

Amigos y compañeros de reparto desde hace más de dos décadas en películas como Ocean´s Eleven (2001), Money Monster (2016) o Ticket to Paradise (2022), Clooney y Roberts volverán a coincidir en el Lido, aunque en proyectos distintos.

George Clooney competirá en la sección oficial con Jay Kelly, dirigida por Noah Baumbach, realizador habitual en el festival tras títulos como Marriage Story (Historia de un matrimonio, 2019) y White Noise (Ruido de fondo, 2022).

La cinta es una coproducción entre Estados Unidos, Reino Unido e Italia, y cuenta con un reparto que incluye también a Adam Sandler y Greta Gerwig.

Clooney vuelve a Venecia tras su aclamada aparición en 2024 junto a Brad Pitt con la comedia de acción Wolfs. Su regreso y una posible aparición conjunta con Roberts en la alfombra roja se perfilan como algunos de los momentos más esperados de esta edición.

Julia Roberts debutará en la estrella roja veneciana al presentar fuera de concurso After the Hunt, un thriller de Luca Guadagnino inspirado en el movimiento MeToo, en el que comparte protagonismo con Andrew Garfield.

A la cita también se suman grandes figuras como Emma Stone, que participará en la sección oficial con Bugonia, una sátira sobre teorías conspirativas dirigida por el griego Yorgos Lanthimos, en la que comparte cartel con Jesse Plemons y Alicia Silverstone, la mítica protagonista de Clueless (1995).

El tándem Lanthimos-Stone buscará repetir el éxito de The Favpurite (La favorita, 2019) y Poor Things (Pobres criaturas, 2023), esta última galardonada con el León de Oro.

Entre los 21 títulos seleccionados aspirantes al máximo galardón destacan también The Wizard of the Kremlin, que llevará a venecia a Jude Law y Paul Dano, y The Testament of Ann Lee, un musical con Amanda Seyfried.

El estadounidense Dwayne Johnson, alias La Roca, presentará The Smashing Machine, una biografía del luchador Mark Kerr dirigida por Benny Safdie, en la que comparte cartel con la actriz británica Emily Blunt.

Otro de los grandes nombres que regresan a la Mostra es el mexicano Guillermo del Toro, que estrenará Frankenstein, su esperada adaptación del clásico de Mary Shelley, un libro que ha calificado como el más importante de su vida.

El reparto está encabezado por estrellas como Oscar Isaac, que hará de aquel científico que se creyó un dios, o Jacob Elordi, un terrible 'redivivo' en el papel más 'inhumano' de su carrera, así como Mia Goth o el austríaco Christoph Waltz.

Fuera de concurso el director estadounidense Julian Schnabel presentará In the End of Dante, una película con un reparto deslumbrante que incluye a la israelí Gal Gadot, conocida por su papel de Wonder Woman, Gerard Butler, el legendario Al Pacino, el director y actor Martin Scorsese, Jason Momoa, reconocido por dar vida a Acquaman y el estadounidense John Malkovich.

