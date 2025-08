El director estadounidense Gus Van Sant recibirá un premio en el Festival de Venecia

El director estadounidense Gus Van Sant recibirá el premio Campari Passion for film, que se concede a los talentos del cine con visiones audaces, durante la 82 edición del Festival de Cine de Venecia, que se celebrará del 27 de agosto al 6 de septiembre.

El director de Good Will Hunting, Elephant, My Own Private Idaho o Drugstore Cowboy recibirá este premio que "reconoce a quienes transforman la pasión en fuerza creativa", informó este viernes la organización.

El galardón "no es tanto un reconocimiento a su trayectoria, sino un homenaje a su deseo de destacar y dejar huella en la narrativa cinematográfica", explicó el festival en un comunicado.

La ceremonia de entrega de premios a Gus Van Sant tendrá lugar el martes 2 de septiembre de 2025, antes de la proyección fuera de competición de su nueva película Dead Man's Wire, protagonizada por Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Colman Domingo, Cary Elwes, Myha'la y Al Pacino.

Sobre este reconocimiento, Gus Van Sant comentó: "Es un verdadero honor para mí recibir el Premio Pasión por el Cine".

"Estoy agradecido no solo por el reconocimiento a mi trabajo, sino también por su apoyo a una de las instituciones más importantes del mundo que celebra el cine. Es un privilegio formar parte de esta tradición y aprecio profundamente su pasión por el cine", afirmó Van Sant, según el comunicado.

Autor único

Por su parte, el director del Festival, Alberto Barbera, declaró que Gus Van Sant "es un autor único en el panorama cinematográfico contemporáneo, capaz de combinar una perspectiva profundamente independiente con una sorprendente capacidad de diálogo con el público".

"Su cine se mueve con libertad entre el sistema hollywoodense y los circuitos de cine de autor, participando en las reglas de la industria sin verse jamás limitado por ellas, siempre fiel a una visión personal, audaz y en constante evolución", aseguró Barbera.

"Ha creado obras que han marcado el imaginario colectivo (...) Cuarenta años después de su primer largometraje, Van Sant sigue siendo un artista en plena actividad, capaz de reinventarse constantemente, como demuestra su última y hermosa película", añadió.

