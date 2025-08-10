Muere Yuri Butúsov, figura clave del teatro ruso contemporáneo

El director ruso Yuri Butúsov desarrolló una carrera reconocida por su estilo innovador y visualmente impactante. ( FUENTE EXTERNA )

El ruso Yuri Butúsov, uno de los directores teatrales más prestigiosos de este país, murió ahogado en Bulgaria, según informó este domingo el portal Meduza, que cita a varios compañeros de profesión.

Butúsov, que se había exiliado después del comienzo de la guerra en Ucrania, murió a los 63 años cuando se encontraba de vacaciones con su familia a orillas del mar Negro, según confirmó Kiril Krok, director del teatro Vajtangova.

Premiado en seis ocasiones con el Máscara de Oro, recibió su último galardón en 2021 por un espectáculo basado en una pieza del escritor sueco Henrik Ibsen.

Nacido en Leningrado, trabajó desde 1996 en el teatro Lensovet, que encabezó hasta 2004 y después de 2011 a 2018, tras lo que dirigió el teatro Vajtangova.

Exitosa carrera

Durante su exitosa carrera trabajó también en teatros como el Satirikón -donde estrenó espectáculos como Ricardo III o el Rey Lear-, Chéjov y Pushkin, además de escenificar obras en países como Dinamarca, Noruega o Corea del Sur.

Butúsov abandonó su trabajo como director del teatro Vajtangova en noviembre de 2022, cuando se encontraba en París, tras lo que trabajó en los países bálticos.

Conocidas personalidades de la cultura rusa, desde directores a escritores, actores, músicos y guionistas, emigraron tras el inicio de la campaña militar rusa en Ucrania.

Quién fue Yuri Butúsov

Yuri Butúsov (1961-2025) fue uno de los directores teatrales más influyentes de Rusia. Nacido en Gatchina, cerca de San Petersburgo, estudió ingeniería naval antes de graduarse como director en la Academia Estatal de Artes Teatrales en 1996. Su montaje de Esperando a Godot le dio fama inmediata y le valió dos premios Máscara de Oro. Dirigió en teatros emblemáticos como el Lensovet, Satirikon y Vakhtangov, y llevó sus puestas en escena a países como Noruega, Dinamarca, Corea del Sur y las repúblicas bálticas. Conocido por su estilo innovador y visualmente impactante, dejó Rusia en 2022 tras el inicio de la guerra en Ucrania y se instaló en París, donde continuó trabajando.