El actor español Mario Casas visita lugares turísticos de El Salvador

Según información del periódico local El Diario de Hoy, Mario Casas se encontraría en una de las playas más turísticas del departamento de La Libertad, a unos 20 kilómetros de la capital salvadoreña. ( EFE )

El actor español Mario Casas compartió este martes una historia en la red social Instagram donde se le ve acercándose a la orilla de una turística playa de El Salvador, con la que confirmó su visita al país centroamericano.

Al actor se le ve admirando las aguas de Pacífico salvadoreño, acompañado de una bebida.

Según información del periódico local El Diario de Hoy (EDH), el actor se encontraría en una de las playas más turísticas del departamento de La Libertad, a unos 20 kilómetros de la capital salvadoreña.

Recorrido

La zona de La Libertad reúne a las playas El Zonte, El Tuco, El Palmarcito, El Sunzal, entre otras, consideradas las más importantes del país para practicar el surf, un deporte con el que el Gobierno salvadoreño busca atraer proyectos para generar más inversiones. Además, esas playas son frecuentemente visitadas por turistas nacionales y extranjeros.

De acuerdo con EDH, a Casas le acompañan sus hermanos Sheila, Óscar y Christian, y su cuñada, la cantante Ana Mena.

Además el actor ha visitado otros lugares turísticos de El Salvador, señala la información del periódico salvadoreño. Él ha sido protagonista de las películas:

'Contratiempo' (2016)

'Tres metros sobre el cielo' (2010),