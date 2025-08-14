Los Premios Bafta abren el plazo de recepción de candidaturas para 2026 y anuncian cambios

Los Premios Bafta de la Academia del cine británico abrieron este jueves el plazo de recepción de candidaturas para 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Los Premios Bafta de la Academia del cine británico abrieron este jueves el plazo de recepción de candidaturas para 2026 y anunciaron cambios en sus reglas de elegibilidad y las bases de votación.

La presidenta del comité de Cine de los BAFTA, Anna Higgs, explicó este jueves en un comunicado que de cara a la 79 edición de los galardones, la Academia británica había decidido introducir "una serie de actualizaciones" que reflejan el compromiso de la institución "con el reconocimiento de la excelencia y la evolución de la industria".

En concreto, los cambios proyectados afectan a las categorías de Mejor Película británica, Mejor Documental, así como a Mejor Cortometraje y Mejor Cortometraje de Animación británico y a su proceso de selección.

La votación de las categorías -a excepción de la de Estrella Emergente- se lleva a cabo por los 8,100 miembros de la Academia británica con derecho a voto y profesionales de la industria a través de tres rondas y un sistema de puntos combinado que engloba a todos los miembros de la película.

En el caso del galardón de Mejor Película británica, que en la última edición fue otorgado a Cónclave, del director alemán Edward Berger, se reforzarán los requisitos de elegibilidad con el objetivo de "eliminar cualquier ambigüedad y ser más transparente", explicó Bafta en la nota.

Para calificar en esta categoría en 2026 los candidatos a la nominación necesitarán alcanzar el 60 % de los puntos disponibles y que el director o el guionista sean británicos.

Las películas que alcancen este umbral del 60 % sin un guionista o director británicos se considerarán "en apelación", detalló la Academia de cine británica.

"Esto garantiza que la categoría reconozca películas que aportan un valor significativo a nuestra industria cinematográfica, ya sean los equipos que las crearon, el material original, la ambientación o los colaboradores involucrados", agregó.

Además, por primera vez, los miembros con derecho a voto decidirán los ganadores de las categorías de Mejor Cortometraje y Cortometraje de Animación británico, lo que según Bafta "aumentará el perfil de estas películas y hará que las categorías sean más competitivas que nunca".

En la categoría de documental, se "perfeccionará" más el proceso de votación y conformará un jurado de especialistas del género que ayude a optimizar la selección hasta la última de las fases, donde todos los miembros con derecho a voto elegirán al ganador.

Las nominaciones finales a los Premios Bafta 2026 se darán a conocer el próximo 27 de enero, mientras que la ceremonia de entrega de la 79 edición de los galardones será el 22 de febrero de 2026.

