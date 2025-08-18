"Weapons" se mantiene como la más taquillera en su segundo fin de semana de estreno

La película de terror "Weapons" continúa liderando la taquilla en su segundo fin de semana de estreno. ( FUENTE EXTERNA )

La película de terror Weapons continúa liderando la taquilla en su segundo fin de semana de estreno, con una recaudación mundial de 187.7 millones de dólares.

Se trata de un camino que sigue Freakier Friday (Otro viernes de locos), que mantuvo la segunda posición con 14.5 millones más a nivel local, a pesar de la llegada a cines del thriller de acción Nobody 2 (Nadie 2).

Weapons, escrita, producida y dirigida por Zach Cregger, que cuenta la desaparición de unos niños compañeros de estudio, sumó en las taquillas estadounidense 25 millones de dólares.

Esto frente a los 43 millones de su estreno, lo que no le impide consolidarse en el top de las cinco películas más taquilleras, según datos de la web especializada Box Office Moho.

A pesar de haber sufrido un descenso del 50 % desde su estreno hace 10 días Freakier Friday, el filme en el que Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven a intercambiar roles de madre e hija, se mantiene en el segundo puesto del ranking.

La película de Disney lleva recaudados 86.3 millones de dólares en todo el mundo.

Otras películas

El único gran estreno de este fin de semana, el thriller de Universal Nobody 2, protagonizado por Bob Odenkirk, no alcanzó el impacto esperado y entró directamente al tercer lugar con 9.2 millones de dólares recaudados en Estados Unidos, para un total global de 14.1 millones de dólares.

La nueva aventura de los legendarios The fantastic four (Los 4 fantásticos) de Marvel, sufrió una fuerte caída hasta el cuarto puesto con solo 8.8 millones de dólares nuevos en taquilla a nivel local en su cuarto fin de semana en cines.

En todo el mundo, la película de Disney, encabezada por el chileno Pedro Pascal, lleva recaudados en este tiempo 468.7 millones de dólares.

Cierra esta semana el top cinco The bad guys 2 (Los chicos malos 2), con 57.2 millones de dólares más en Estados Unidos y 117.4 millones en todo el mundo desde su estreno el pasado 1 de agosto.