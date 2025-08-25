El impacto económico de la música urbana y su evolución, nuevo foro de GFR Media

Esta alianza de música urbana comenzó el pasado 21 de mayo con el foro 'Turismo Educativo: Puerto Rico como destino académico. ( FUENTE EXTERNA )

La evolución de la música urbana y su impacto económico es el tema del nuevo foro organizado en el marco de la alianza entre GFR Media y la Agencia EFE, que se celebra mañana, martes, en Puerto Rico, la cuna del reguetón.

'Puerto Rico como motor global de la música y el entretenimiento' es el título del foro que tendrá lugar en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, espacio que acoge en estos momentos la histórica residencia de 30 conciertos de Bad Bunny.

En el primer panel del evento, se tratará la evolución del sector del entretenimiento, los distintos modelos de streaming y las multimillonarias producciones que se realizan en Puerto Rico y que atraen turismo de todas partes del mundo, como la mencionada residencia de Bad Bunny.

Un selecto grupo de expertos abordarán el auge colosal que experimenta la industria de la música y la producción de espectáculos en la isla, así como su impacto económico y las oportunidades de crecimiento que aún están por explorarse.

Jorge Pérez, Gerente Regional de ASM Global, que maneja el Coliseo; y el productor Alejandro Pabón, quien desde Move Concerts y Rimas Nation lidera la producción de conciertos y giras; son algunos de los panelistas invitados.

También aportarán su visión sobre el negocio Enrique Ortiz, presidente de Claro Puerto Rico; Carlos Fontán, exdirector de la oficina de incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC); y la licenciada Patricia Rivera.

El segundo panel estará dedicado a la evolución del género urbano con artistas veteranos y ejecutivos del sector, hablando sobre el panorama actual de la música y el camino recorrido.

Participan en esta tertulia la vicepresidenta de Sony Music en Puerto Rico, Tuti Bou, quien ha lanzado las carreras de famosos artistas; el cantante, compositor y productor discográfico Mario VI; y los veteranos artistas Ken Y y DJ Negro.

Ken-Y fue miembro del dúo de RKM y Ken-Y, uno de los de mayor impacto en la primera década del 2000; mientras que DJ Negro es uno de los pioneros del género, en cuya discoteca The Noise en San Juan se dieron a conocer la mayoría de los primeros artistas urbanos, incluido Daddy Yankee.

Este será el segundo foro internacional que realizan GFR Media y EFE desde Puerto Rico, como parte de una alianza que tiene como objetivo abordar temas medulares y de trascendencia para la isla e Hispanoamérica.

Esta alianza comenzó el pasado 21 de mayo con el foro 'Turismo Educativo: Puerto Rico como destino académico', que se celebró con gran éxito en el hotel Sheraton Puerto Rico Resort & Casino, en San Juan.

EFE es la primera agencia de noticias del mundo en español con una potente red mundial de periodistas, presentes en 180 ciudades de 110 países; mientras que GFR Media es una empresa puertorriqueña que opera una amplia gama de plataformas digitales e impresas como los periódicos El Nuevo Día y Primera Hora.