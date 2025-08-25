Guillermo del Toro será el artista invitado del certamen de cine AFI Fest de Los Ángeles

El cineasta ganador del Óscar, Guillermo del Toro, será el director artístico invitado en la 39ª edición del AFI Fest. ( FUENTE EXTERNA )

El cineasta ganador del Óscar, Guillermo del Toro, será el director artístico invitado en la 39ª edición del AFI Fest, el certamen anual de cine que se celebrará del 22 al 26 de octubre en Los Ángeles.

"Guillermo del Toro es uno de los grandes defensores de este arte: un cineasta visionario, un cinéfilo apasionado y un incansable defensor de la narrativa audaz y original", indicó este lunes en un escrito el presidente y director ejecutivo de AFI, Bob Gazzale.

El director mexicano "aporta una perspectiva singular que inspirará al público de todas las generaciones", agregó Gazzale.

Del Toro se suma a la lista de directores artísticos invitados en ediciones anteriores, entre los que destacan el español Pedro Almodóvar, el italiano Bernardo Bertolucci y los estadounidenses Greta Gerwig y David Lynch, entre otros.

Su participación en el festival de cine más emblemático de Los Ángeles, organizado por el Instituto Estadounidense del Cine, coincide con el esperado estreno de Frankenstein, su adaptación del clásico de Mary Shelley protagonizada por Jacob Elordi.

El filme llegará a cines selectos el 17 de octubre y estará disponible en Netflix a partir del 7 de noviembre.

La edición de AFI Fest inaugurará su 39º edición en el emblemático teatro Chino de Los Ángeles, en pleno Paseo de la Fama de Hollywood, con la proyección de Springsteen: Deliver Me From Nowhere , protagonizada por Jeremy Allen White (The Bear).

