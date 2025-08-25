×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Matthew McConaughey
Matthew McConaughey

Matthew McConaughey y Cole Hauser protagonizarán una serie de Nic Pizzolatto

McConaughey, ganador al Óscar a mejor actor por "Dallas Buyers Club", regresará a la gran pantalla en otoño

    Expandir imagen
    Matthew McConaughey y Cole Hauser protagonizarán una serie de Nic Pizzolatto
    Matthew McConaughey y Cole Hauser vuelven a actuar juntos y protagonizarán serie de Nic Pizzolatto. (FUENTE EXTERNA)

    Matthew McConaughey y Cole Hauser protagonizarán una serie de Nic Pizzolatto para Netflix, de acuerdo con el medio especializado Variety.

    El proyecto actualmente se encuentra en desarrollo y lo único que se sabe de la trama es que McConaughey y Hauser darán vida a dos hermanos.

    Pizzolatto ya había trabajado junto al actor de 'Interstellar' en la serie de HBO 'True Detective', donde McConaughey interpretó en la primera temporada al detective Rust Cohle, cuya actuación le valió un Emmy, un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores (SAG Awards).

    De acuerdo con fuentes de la publicación The Hollywood Reporter, Amazon, Apple y Netflix estaban en competencia para la adquisición de esta producción liderada por Skydance Sports, pero finalmente fue Netflix la ganadora.

    RELACIONADAS
    • La serie volverá a reunir a Hauser con McConaughey, quienes compartieron escenas juntos en la película 'Dazed and Confused' (1993) del estadounidense Richard Linklater.

    La carrera de Hauser, quien es conocido por haber participado en películas como 'Good Will Hunting' o '2 Fast 2 Furious', ha tomado un segundo aire gracias a la serie 'Yellowstone' y su personaje Rip Wheeler.

    Mientras que McConaughey, ganador al Óscar a mejor actor por 'Dallas Buyers Club', regresará a la gran pantalla en otoño con el estreno de 'The Lost Bus' de Apple TV+. 

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 