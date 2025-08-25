Matthew McConaughey y Cole Hauser vuelven a actuar juntos y protagonizarán serie de Nic Pizzolatto. ( FUENTE EXTERNA )

Matthew McConaughey y Cole Hauser protagonizarán una serie de Nic Pizzolatto para Netflix, de acuerdo con el medio especializado Variety.

El proyecto actualmente se encuentra en desarrollo y lo único que se sabe de la trama es que McConaughey y Hauser darán vida a dos hermanos.

Pizzolatto ya había trabajado junto al actor de 'Interstellar' en la serie de HBO 'True Detective', donde McConaughey interpretó en la primera temporada al detective Rust Cohle, cuya actuación le valió un Emmy, un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores (SAG Awards).

De acuerdo con fuentes de la publicación The Hollywood Reporter, Amazon, Apple y Netflix estaban en competencia para la adquisición de esta producción liderada por Skydance Sports, pero finalmente fue Netflix la ganadora.

La serie volverá a reunir a Hauser con McConaughey, quienes compartieron escenas juntos en la película 'Dazed and Confused' (1993) del estadounidense Richard Linklater.

La carrera de Hauser, quien es conocido por haber participado en películas como 'Good Will Hunting' o '2 Fast 2 Furious', ha tomado un segundo aire gracias a la serie 'Yellowstone' y su personaje Rip Wheeler.

Mientras que McConaughey, ganador al Óscar a mejor actor por 'Dallas Buyers Club', regresará a la gran pantalla en otoño con el estreno de 'The Lost Bus' de Apple TV+.