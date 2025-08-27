Fallece el actor Eusebio Poncela

El actor Eusebio Poncela, protagonista de películas como "La ley del deseo" de Pedro Almodóvar, ha fallecido este miércoles a los 79 años, ha informado la Academia de Cine en X.

Veterano actor, productor y guionista español, en 2001 fue nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista por la película "Intacto".

Además de pintor, ha estado cerca de sesenta años haciendo teatro, cine y televisión. Ha protagonizado las series "Los gozos y las sombras", "Las aventuras de Pepe Carvalho" o "Águila roja" y obras de teatro como "Esto no es La casa de Bernarda Alba" o "El beso de la mujer araña".

Artista sin pelos en la lengua, en una entrevista llegó a decir que durante su vida profesional ha sido censurado "por maricón, por pobre, por artista, por yonqui". Nació en Madrid el 15 de septiembre de 1945 y se crió en plena dictadura franquista en el popular barrio de Vallecas.

Comenzó sus estudios en la Escuela de Arte Dramático de Madrid en 1965 y dos años después debutó con "Mariana Pineda" en la Compañía de María Dolores Pradera, y después hizo ´Marat-Sade´ de Adolfo Marsillach.

En los setenta siguió haciendo teatro, con "Romeo y Julieta", en la versión de Pablo Neruda, o "Chao", dirigido por Alberto Closas.

Tras vivir un tiempo en Nueva York y en Los Ángeles, regresó a España e interpretó "In memoriam" (1977), de Enrique Brasó.

Figuró luego en las películas "Operación Ogro" (1979), de Gillo Pontecorvo, y "Arrebato" (1982), de Iván Zulueta, con la que obtuvo el premio al mejor actor español en el II Festival Internacional de Cine Fantástico de Oporto.

"El arreglo" (1984) le proporcionó el Premio Sant Jordi de Cinematografía, otorgado por RNE en Cataluña.

Actuó después en la obra "El engañao" y posteriormente en la mítica serie de TVE "Los gozos y las sombras" (1982), basada en la obra de Torrente Ballester.

En 1986 protagonizó también para TVE "Las aventuras de Pepe Carvalho", escrita por Manuel Vázquez Montalbán.

Trabajó con Pilar Miró, Almodóvar y Carlos Saura

Después participó en importantes películas como " Werther " (1986, Pilar Miró), " La ley del deseo " (1987, Pedro Almodóvar) e intervino en el " El Dorado " (1988, Carlos Saura ).

como " " (1986, Pilar Miró), " " (1987, Pedro Almodóvar) e intervino en el " " (1988, ). Además, sin bajarse del escenario, en 1990 actuó en Madrid, París y Barcelona en la obra "Comedia sin título", junto a Lluís Pascual.