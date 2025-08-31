Disney estrenará "Ice Age: Boiling Point" el 5 de febrero de 2027

Disney estrenará en 2027 la película "Ice Age: Boiling Point, la sexta entrega de esta saga de animación. ( FUENTE EXTERNA )

Disney anunció que estrenará el 5 de febrero de 2027 la película 'Ice Age: Boiling Point' (La era de hielo: punto de ebullición), que será la sexta entrega de esta saga de animación.

"¡La Era de Hielo: punto de ebullición se acaba de anunciar en Destination 23! Llegará a los cines el 5 de febrero de 2027, la nueva aventura lleva a la manada a visitar rincones nunca antes vistos del peligroso Mundo Perdido.", informó Walt Disney Studios en la red social X.

Ice Age: Boiling Point was just announced at Destination @DisneyD23! Coming to theaters on February 5, 2027, the newest adventure takes the herd to visit never-before-seen corners of the treacherous Lost World! #DestinationD23 pic.twitter.com/ZfyeUa5if9 — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 30, 2025

El estreno de la película estaba previamente programado para diciembre de 2026. Disney había informado sobre el comienzo de la producción en noviembre de 2024 durante un evento en Brasil.

¿Qué sabemos hasta ahora?

Esta nueva entrega volverá a contar con las voces de Ray Romano (Manfred), Queen Latifah (Ellie) y John Leguizamo (Sid), además de Denis Leary (Diego) y Simon Pegg (Buck), según medios especializados.

Disney no ha desvelado por el momento muchos detalles sobre la trama de la sexta película de esta saga, que sigue las aventuras de una manada compuesta por dos mamuts, un perezoso y un smilodon, entre otros animales, por la Tierra helada.

Lo que sí sabemos es que la trama seguirá a Manny, Sid, Diego y Ellie, en una aventura por el "peligroso Mundo Perdido", explorando lugares inexplorados, con presencia de dinosaurios y lava.

La saga comenzó en 2002 con el estreno de la película original. La quinta y última cinta hasta la fecha salió en cines en 2016.

En ella la persecución de Scrat para conseguir su bellota le llevará a un universo donde accidentalmente activa una serie de eventos cósmicos que amenazan al mundo de Ice Age.

Para salvarse, Sid, Manny, Diego y el resto de la manada abandonan su hogar para embarcarse en una misión que los llevará por tierras exóticas donde habitan divertidos personajes.

Leer más "Superman" renace y lidera la taquilla global con 217 millones de dólares en su estreno mundial