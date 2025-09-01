Jacob Elordi se emociona hasta las lágrimas en el Festival de Venecia

Jacob Elordi pasó de ser Frankenstein por la mañana al rey de la alfombra roja por la noche, este sábado en la Mostra de Venecia, donde fue recibido con escandalosos gritos por una multitud de fans que abarrotaban los alrededores del Pallazo del Cinema del Lido.

Elordi y Oscar Isaac (como el doctor Víctor Frankenstein) son los protagonistas del Frankenstein de Guillermo del Toro, presentado este sábado en la competición por el León de Oro de Venecia.

Mientras Elordi llevaba un esmoquin negro con chaqueta cruzada, Isaac optó por chaqueta beige con solapas negras y camisa estampada.

El actor australiano de origen español provocó los mayores gritos escuchados hasta la fecha en la 82 edición del Festival de Venecia, que ya ha acogido en su alfombra roja a estrellas de la talla de Julia Roberts, George Clooney, Emma Stone o Cate Blanchett.

Elordi dedicó un largo rato a firmar autógrafos, hacerse fotos y bromear con los fans, a los que posteriormente se acercaron Isaac, Mia Goth, que también aparece en el filme, y Del Toro, que miraba divertido la reacción de la gente ante la presencia del australiano.

Elordi no pudo contener las lágrimas durante la ovación de 13 minutos que Frankenstein recibió en Venecia, la más extensa del festival de cine hasta el momento.

Estrellas en la alfombra roja

Antes de la llegada del equipo de Frankenstein , por la alfombra roja pasaron este sábado otros rostros conocidos como Natalie Dormer , Paris Jackson , Callum Turner, Jesse Williams, Rosie Huntington-Whiteley, la brasileña Fernanda Torres, miembro del jurado oficial de Venecia, o un irreconocible Aaron Taylor-Johnson, con una poblada barba.

También los españoles Miguel Ángel Muñoz, Clara Galle y Eugenia Silva.

