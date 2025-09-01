J.K. Rowling responde a críticas de director de Harry Potter con preguntas sobre el género y el sexo

"Collage" con fotos de archivo de la escritora J.K. Rowling y el director de las primeras dos películas de la saga Harry Potter, Chris Columbus. Ella respondió a critica que él le hizo sobre sus creencias sobre el género y el sexo. ( FUENTE EXTERNA )

La escritora británica J.K. Rowling, creadora de Harry Potter, se defendió este lunes de las críticas de "un hombre" con el que trabajó anteriormente sobre sus creencias sobre el género, algo que las redes interpretaron como una respuesta velada al director de las dos primeras películas de la saga, Chris Columbus.

"Como otro hombre que trabajó conmigo se declara entristecido por mis creencias sobre el género y el sexo, pensé que sería útil compilar una lista para tenerla a mano", comienza Rowling su publicación en X, en la que enumera preguntas relacionadas con el sexo biológico, espacios reservados para mujeres y libertad de expresión, entre otros temas.

Columbus, de 66 años, sostuvo recientemente en el pódcast The Rest is Entertainment que la nueva serie televisiva sobre Harry Potter de la plataforma HBO —y que ya se está grabando en Londres— es "más de lo mismo" y calificó de "muy tristes" las posturas de Rowling sobre las personas transgénero.

La escritora ha sido acusada en varias ocasiones de transfobia por sus opiniones y ha protagonizado enfrentamientos públicos con actores de la saga cinematográfica como Daniel Radcliffe (Harry Potter) y Emma Watson (Hermione Granger), quienes cuestionaron sus posturas sobre el asunto.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/whatsapp-image-2025-09-01-at-121235-pm-73cdea92.jpeg Tradución al español del mensaje de la escritora británica J.K. Rowling, creadora de Harry Potter.

"¿Cuál de las siguientes crees (cuestiones) hace sentir tan mal a los actores y directores que no participan en la nueva versión de Harry Potter de HBO?", señaló en su publicación Rowling, antes de enumerar una lista de preguntas retóricas.

"¿Es mi creencia de que las mujeres y las niñas deberían tener sus propios vestuarios y baños públicos?" o "¿que las mujeres no deberían ser acosadas, perseguidas o despedidas por negarse a fingir que los humanos pueden cambiar de sexo?".

También cuestiona si "se debería brindar apoyo de salud mental a menores con problemas, especialmente a aquellos que son homosexuales, autistas y que han sufrido traumas, en lugar de cirugías irreversibles y tratamientos farmacológicos sobre la base de evidencia inexistente de beneficios".

As another man who once worked with me declares himself saddened by my beliefs on gender and sex, I thought it might be useful to compile a list for handy reference. Which of the following do you imagine makes actors and directors who aren´t involved with the HBO reboot of Harry... — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 1, 2025

O "que los fetichistas masculinos heterosexuales que se visten de mujer en realidad no están oprimidos, sino que se divierten al máximo aprovechándose de la ideología de identidad de género", entre otras preguntas, un total de 13, también sobre libertad de expresión y política.

Más

"Déjame saber tu opinión", finaliza el mensaje de la escritora, que en el pasado ha sido duramente criticada tanto en redes como por personalidades del mundo de la cultura sobre su posición sobre las personas trans y sus críticas a las leyes en esta materia.