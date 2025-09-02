Festival de Cine Latino de Nueva York celebra 25 años con 120 películas

scena de Mad Bills to Pay (o Destiny, Dile que no soy malo), la película del director Joel Vargas que inaugurará el Festival de Cine Latino de Nueva York 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El Festival de Cine Latino de Nueva York (NYLFF) celebrará del 13 al 21 de septiembre su 25 aniversario con la proyección de 120 películas hispanas, entre ellas Papota, un cortometraje sobre los cantantes argentinos CA7RIEL y Paco Amoroso.

El certamen se inaugurará con Mad Bills to Pay (o Destiny, dile que no soy malo), dirigida por el neoyorquino Joel Vargas y ambientada en su barrio natal del Bronx, según informó este martes la organización.

El largometraje, protagonizado por Juan Collado y Destiny Checo, obtuvo un premio en el último festival de Sundance y aborda temas como el amor joven, la lucha diaria y la comunidad.

Entre los proyectos destacados figura Papota, de producción argentina y uruguaya, que sigue al dúo de trap y hip-hop CA7RIEL y Paco Amoroso tras el éxito de su Tiny Desk. El cortometraje está dirigido por Martín Piroyansky.

También se exhibirá Aguadilla, definida por el festival como una historia de deseo, engaño y supervivencia, centrada en un triángulo amoroso entre un exsurfista en silla de ruedas y una pareja de migrantes dominicanos en Puerto Rico.

El debut del mexicano Ernesto Martínez Bucio, El Diablo Fuma (y Guarda las Cerillas Quemadas en la Misma Caja), llega al NYLFF tras ganar los premios Perspectivas y Mejor Ópera Prima en la Berlinale.

La cinta relata la historia de cinco hermanos que enfrentan el duelo, la superstición y la oscuridad tras la desaparición de sus padres en Ciudad de México.

Cortometrajes

La sección de cortometrajes incluye A West Side Story, estrenada este año en Tribeca, sobre un director de teatro puertorriqueño que intenta llevar a escena el célebre musical.

"Celebrar 25 años de NYLFF es profundamente personal. Este hito honra a las personas, historias y culturas que nos han formado. Desde el inicio, luchamos por crear un espacio donde las voces latinas sean vistas, escuchadas y valoradas", afirmó en un comunicado Calixto Chinchilla, fundador del festival.

La clausura tendrá lugar en Quisqueya Plaza con una fiesta gratuita al aire libre que contará con la actuación de la rapera dominicana J Noa, nominada en dos ocasiones a los Grammy Latinos.