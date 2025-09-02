Paramount llevará "Call of Duty"al cine con primera película de acción real

Paramount y Activision llevarán al cine Call of Duty, uno de los videojuegos más exitosos de la historia, con más de 30 entregas desde 2003. ( FUENTE EXTERNA )

Paramount firmó un acuerdo con la distribuidora de videojuegos Activision, propiedad de Microsoft, para producir la primera película de acción real del popular título Call of Duty, informó el medio especializado Variety.

La cinta estará inspirada en el universo de Call of Duty, que reúne más de 30 entregas desde su lanzamiento en 2003, aunque por el momento no se han revelado detalles de la trama.

Call of Duty es un videojuego de disparos en primera persona desarrollado por Infinity Ward, centrado en combates militares que abarcan desde escenarios históricos, como la Segunda Guerra Mundial, hasta conflictos futuristas.

David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount, afirmó en un comunicado que este acuerdo representa un "sueño hecho realidad". Además, el pacto contempla la posibilidad de expandir el contenido hacia series u otras producciones cinematográficas.

"Que Activision y jugadores de todo el mundo nos hayan confiado la tarea de llevar este extraordinario universo narrativo a la gran pantalla es un honor y una responsabilidad que no tomamos a la ligera", agregó el directivo.

Adaptaciones

La producción se suma a la ola de adaptaciones de videojuegos impulsada por Paramount , como Sonic the Hedgehog , en un contexto en que Hollywood también apuesta por títulos como Super Mario Bros., Minecraft: The Movie o Mortal Kombat.

de impulsada por , como , en un contexto en que Hollywood también apuesta por títulos como Super Mario Bros., Minecraft: The Movie o Mortal Kombat. El acuerdo se produce apenas un mes después de que Paramount completara su fusión con Skydance por 8,000 millones de dólares.