Charlie Sheen cumple 60 años: de estrella de Hollywood a vida marcada por excesos y resurgimientos

Charlie Sheen, en una imagen de archivo, cumple 60 años convertido en una de las figuras más polémicas y mediáticas de Hollywood. ( EFE )

El actor estadounidense Charlie Sheen, hijo del también intérprete Martin Sheen y conocido por filmes como Platoon (1986) y Wall Street (1987), cumple este martes 60 años, convertido en una de las figuras más polémicas y mediáticas de Hollywood.

Nacido en Nueva York en 1965 bajo el nombre de Carlos Irwin Estévez, Sheen irrumpió con fuerza en la gran pantalla. Oliver Stone lo eligió como protagonista de Platoon, cinta que ganó el Óscar a mejor película. Un año después repitió con el director en Wall Street, compartiendo créditos con Michael Douglas.

El crítico Roger Ebert escribió en su reseña de Platoon que Sheen aportaba "una ingenuidad que encarna la mirada del espectador ante el horror de la guerra" (Chicago Sun-Times, 1986).

El actor mejor pagado de la televisión

El gran salto a la fama mundial llegó con la serie *Two and a Half Men* (2003-2011). Según Variety, Sheen llegó a cobrar 1,8 millones de dólares por episodio, lo que lo convirtió en el actor mejor pagado de la televisión.

Sin embargo, su vida personal empañó ese éxito. Arrestos, denuncias, consumo de drogas y enfrentamientos públicos con el creador de la serie, Chuck Lorre, desembocaron en su despido en 2011. "Estaba fuera de control, y Hollywood nunca había visto algo así en tiempo real", recordó The Hollywood Reporter en un reportaje retrospectivo (2016).

Confesión y reinvención

En 2015, en una entrevista en el programa Today de la cadena NBC, Sheen reveló que era portador del VIH: "Estoy aquí para admitir que soy VIH positivo. Es un giro en mi vida, una bala que esquivé y, al mismo tiempo, una responsabilidad pública".

A partir de entonces, intentó encauzar su carrera y colaboró en campañas de concienciación. "Quiero dejar de lado el estigma y ayudar a otros que están en mi situación", declaró entonces.

Una figura de claroscuros

Parte de la dinastía Sheen-Estévez —con su padre Martin y su hermano Emilio Estévez —, Charlie sigue siendo un nombre que provoca fascinación y controversia. Para el crítico Peter Travers , de Rolling Stone, su carrera "es la representación perfecta del ascenso y caída de una estrella de Hollywood ".

