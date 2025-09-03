Will Smith y Westbrook se asocian con Paramount Pictures para crear nuevas películas

Will Smith, a través de su productora Westbrook, firmó un acuerdo con Paramount Pictures para desarrollar nuevas películas con potencial de franquicia. ( ARCHIVO )

La productora del actor estadounidense Will Smith, Westbrook, firmó un acuerdo con Paramount Pictures para desarrollar varias películas con potencial de convertirse en franquicias, informó este miércoles el portal especializado Deadline.

El convenio incluye un contrato de primera opción y contempla inicialmente dos producciones: el thriller "Sugar Bandits" y "Rabit Hole", ambas con Smith como protagonista tentativo, según un comunicado citado por la revista.

"Sugar Bandits", basada en la novela Devils in Exile, del escritor Chuck Hogan, narra la historia de un exsoldado de las Fuerzas Especiales que lidera un escuadrón de justicieros de élite dedicado a combatir el narcotráfico en Boston.

De "Rabit Hole" aún no se conocen detalles, más allá de que contará con la participación de Jon Spaihts, coguionista de las aclamadas películas de Dune.

Nuevos talentos

Este acuerdo refuerza la estrategia de Paramount, que busca nuevos talentos tras su fusión con Skydance Media y el cambio en su directiva. Una de las incorporaciones más recientes fue la de los hermanos Duffer, creadores de la exitosa serie Stranger Things de Netflix, quienes en agosto firmaron un contrato de cuatro años para "escribir, producir y dirigir películas de ficción de gran escala", según el estudio.