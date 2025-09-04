Arnold Schwarzenegger, invitado de honor de San Diego Comic-Con de Málaga

El actor y productor Arnold Schwarzenegger será el invitado de honor de la primera edición de San Diego Comic-Con de Málaga. ( FUENTE EXTERNA )

El actor y productor Arnold Schwarzenegger será el invitado de honor de la primera edición de San Diego Comic-Con de Málaga (España), según se anunció este jueves en la presentación oficial del programa.

Más de 120,000 asistentes se reunirán en la ciudad mediterránea para disfrutar de más de 300 horas de contenidos exclusivos.

Hace 15 meses que comenzó el "reto" de llevar a Europa este evento intergeneracional, celebrado exclusivamente durante más de cinco decenios en San Diego (California, EE.UU.).

Es un acontecimiento que se ha convertido en "mucho más que una feria del cómic", con grandes actores de Hollywood entre amantes del cine de aventuras y fantasía, las series de televisión, los videojuegos, la literatura, el 'cosplay' (juego de disfraces de ficción), los juegos de rol y más.

En esta ocasión, Schwarzenegger será el "gran invitado de honor para homenajear a la cultura pop" como protagonista de grandes títulos del cine de acción y fantasía, entre ellos las sagas de Conan y Terminator.

También estará C.B Cebulski, editor jefe de Marvel Comics desde 2017, "uno de los responsables de mantener y continuar el legado de una de las editoriales más influyentes en la historia del medio".

Ambos se añaden a otras presencias confirmadas previamente como las del guionista y ganador de cuatro premios Eisner Jeph Loeb, y el dibujante y presidente de DC Comics, Jim Lee.

Asimismo, Disney llega con dos de sus estrenos cinematográficos más sonados: Tron: Ares y Predator Badlands, mientras que Lucasfilm presentará la tercera temporada de Star Wars Visions, entre otras novedades.

