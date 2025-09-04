×
La actriz Antonia San Juan anuncia que tiene cáncer
La intérprete ha explicado que se alejará de los escenarios para centrarse en su tratamiento

    La actriz española Antonia San Juan anuncia que tiene cáncer y se aparta de los escenarios
    La actriz Antonia San Juan, en una imagen de archivo. (EFE/NACHO GALLEGO)

    La actriz Antonia San Juan ha anunciado que tiene cáncer en un vídeo publicado en la madrugada de este jueves en sus redes sociales el que ha explicado que se retira de los escenarios durante un tiempo para curarse: "Confío plenamente en la ciencia".

    La intérprete (Las Palmas de Gran Canaria, 1961) ha explicado que se alejará de los escenarios para centrarse en su tratamiento.

    "Cuando analicen la biopsia me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución. Yo confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan", ha señalado.

    • Conocida por sus trabajos en "Todo sobre mi madre" (1999) o en la serie de televisión "La que se avecina", explica que siempre ha tenido faringitis crónica.
    Antonia San Juan durante su participación en la serie La que se avecina.

    "Este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales".

    "Me mandó al otorrino, me ha hecho pruebas, un TAC, me han hecho de todo. Me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnóstico: tengo cáncer", ha dicho.

    La actriz Antonia San Juan, en una imagen de archivo. EFE/Nacho GallegoLa actriz Antonia San Juan, en una imagen de archivo. EFE/Quique Curbelo

    Más

    • La actriz concluye el comunicado diciendo que su vida "ha sido y es bonita" y que no le gusta quejarse ni que la gente le tenga "compasión"; "solamente quiero dar las gracias a los que están ahí. Si ven que no estoy activa pues bueno, es que estoy enferma. Gracias a todos y voy a hacer todo lo posible por curarme. Un abrazo. Gracias".
    TEMAS -

