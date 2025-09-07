Jim Jarmusch sorprende en Venecia con el León de Oro por "Father Mother Sister Brother"

El cineasta estadounidense Jim Jarmusch celebra tras recibir el León de Oro del Festival de Venecia 2025 por su película "Father Mother Sister Brother". ( EFE )

Venecia, Italia. El cineasta estadounidense Jim Jarmusch recibió este sábado el León de Oro del Festival Internacional de Cine de Venecia por su película Father Mother Sister Brother, imponiéndose de manera sorpresiva sobre la gran favorita de la competencia.

Con una cinta dividida en tres capítulos sobre las relaciones familiares y protagonizada por estrellas como Cate Blanchett, Adam Driver, Charlotte Rampling, Vicky Krieps y Tom Waits, Jarmusch se alzó con el galardón más importante de la 82ª edición de la Mostra.

El Gran Premio del Jurado (León de Plata) fue concedido a The voice of Hind Rajab (La voz de Hind Rajab), de la tunecina Kaouther ben Hania, un filme que reconstruye el asesinato de la niña palestina de seis años Hind Rajab en enero de 2024, tras ser alcanzada por disparos del Ejército israelí.

La obra incluye las grabaciones reales de la pequeña con la Media Luna Roja, a la que pedía ayuda mientras la burocracia impedía el envío de una ambulancia.

El León de Plata a la mejor dirección fue otorgado al estadounidense Benny Safdie por The Smashing Machine, que narra la historia real del luchador Mark Kerr, interpretado por Dwayne "La Roca" Johnson.

Las Copas Volpi a la mejor interpretación fueron para el italiano Tony Servillo, por su papel del presidente italiano en La Grazia, de Paolo Sorrentino, y la actriz china Xin Zhilei, protagonista de The sun rises on us all, historia de reencuentro de una pareja.

El premio al mejor guion lo compartieron los franceses Valérie Donzelli y Gilles Marchand por À pied d´oeuvre, adaptación del libro autobiográfico de Frank Curtes, en el que relata la precariedad laboral que enfrentó al dejar su trabajo de fotógrafo para perseguir su sueño de ser escritor.

El Premio Especial del Jurado fue para el documental Sotto le nuvole, del italiano Gianfranco Rosi, que retrata la vida alrededor del Vesubio.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/07/benedeta-parcaroli-7f5107b4.jpg La actriz italiana Benedetta Porcaroli posa con el premio Horizontes a mejor actriz por 'The Kidnapping of Arabella' durante la ceremonia de clausura del 82 Festival Internacional de Cine de Venecia. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/07/d3bdbfc7c6c4e7c5e6d2d46fc602ec23fbb26a83w-ffd4e51c.jpg La directora Nastia Korkia posa con su León del Futuro "Luigi De Laurentiis" al Mejor Largometraje Debut por Short Summer, durante la clausura y ceremonia de premiación de la 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, en Italia, el 6 de septiembre de 2025. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/07/ba7dde72a2d8677e47a1d82028aa2924921c7b7ew-5d8ff019.jpg El director estadounidense Benny Safdie posa con su León de Plata a la Mejor Dirección por The Smashing Machine, durante la clausura y ceremonia de premiación de la 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, en Italia, el 6 de septiembre de 2025. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/07/ac3b2e190db63d29525972488c03e86d7613b3a8w-b104e4b3.jpg El actor estadounidense Dwayne Johnson (i), el director Benny Safdie (c) y la actriz británica Emily Blunt (d) llegan al estreno de The Smashing Machine durante la 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, en Italia, el 1 de septiembre de 2025. El certamen se celebró del 27 de agosto al 6 de septiembre de 2025. (EFE)

Las mejores interpretaciones, que reciben la Copa Volpi, fueron para el italiano Tony Servillo y la china Xin Zhilei.

Servillo interpreta al presidente italiano en el filme 'La Grazia, de Paolo Sorrentino, mientras que Zhilei es la protagonista de 'The sun rises on us all', la historia del rencuentro de una pareja.

Los franceses Valérie Donzelli y Gilles Marchand se llevaron el premio al mejor guion por Á pied d'oeuvre , adaptación de un libro autobiográfico de Frank Curtes , que cuenta cómo se topó con la precariedad laboral al dejar su trabajo de fotógrafo para cumplir su sueño de ser escritor.

El palmarés de la sección oficial se completó con el Premio Especial del Jurado, que fue para el documental Sotto le nuvole, del italiano Gianfranco Rosi, sobre la vida que rodea al Vesubio.