IberoDocs 2025 inaugura en Escocia con una mirada al mar y al desplazamiento humano

La directora de IberoDocs, Mar Felices, durante la presentación del programa de la 11ª edición del festival, este miércoles en Escocia. ( EFE/PAKO MERA/IBERODOCS )

La 11.ª edición de IberoDocs, el festival de cine documental iberoamericano en Escocia, se inaugura este miércoles en Edimburgo con la proyección de Home Is Somewhere Else, un premiado documental animado sobre el desplazamiento forzado y la experiencia migrante en Estados Unidos.

Hasta el 28 de septiembre, el certamen ofrecerá 19 días de programación en Edimburgo, Glasgow y, por primera vez, en Dundee, ciudad costera situada al este de Escocia.

En total, la muestra reúne a 15 artistas iberoamericanos, 11 documentales y nueve estrenos en territorio escocés, además de conciertos, encuentros y una exposición de arte.

"Es la primera vez que llegamos a Dundee y celebramos una programación centrada en el mar como espacio de reflexión y conexión", explicó a EFE la directora del festival, Mar Felices.

La inauguración corre a cargo de Home Is Somewhere Else, un filme que aborda el desplazamiento forzado a través de la animación y la poesía.

"Queríamos presentar en el Reino Unido una película que fluye entre distintos géneros —documental, animación y poesía— con un contenido muy potente sobre el desplazamiento forzado, un tema muy relevante en nuestra actualidad, y al mismo tiempo dar voz a la comunidad latinoamericana en Escocia", añadió Felices.

En la agenda

El programa de esta edición incluye, entre otros títulos, Neirud, de la brasileña Fernanda Faya, sobre una pionera luchadora lesbiana en un circo femenino; To Our Friends, del madrileño que retrata a una joven dividida entre la rebeldía y el teatro; The Boy and the Suit of Lights, de la española Inma de Reyes, que explora los sueños y tensiones en torno al toreo; y el estreno internacional de María la Portuguesa, del granadino Eduardo Montero, acompañado de música en directo.

Con la mirada puesta en el mar y en historias de búsqueda, identidad y pertenencia, el programa incorpora también la nueva sección medioambiental "El Mar", una clase magistral en Glasgow a cargo de la cineasta María Goya Barquet, directora del cortometraje Hello Sea, y una exposición de arte titulada Womanhood & Fear, que se podrá visitar en dos bibliotecas de Edimburgo durante todo el certamen.

"Nuestro objetivo es acercar la cultura iberoamericana al público escocés a través de historias humanas que generan empatía y diálogo", concluyó Felices.