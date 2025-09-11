El filme hispano-dominicano "Bajo el mismo sol", de Ulises Porra, se estrena en Toronto

El film es el primero de Porra en solitario ya que con anterioridad sus largometrajes, 'Tigre' (2017) y 'Carajita' (2021). ( FUENTE EXTERNA )

El cineasta español Ulises Porra estrenó este jueves en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) el drama de época 'Bajo el mismo sol', un largometraje "de personajes" centrado en tres protagonistas, un español, una mujer china y un haitiano, en la isla caribeña de La Española a principios del siglo XIX.

El filme narra la historia de un joven heredero español, Lázaro, interpretado por David Castillo, que viaja a La Española con Mei, una tejedora china, la actriz Valentina Shen Wu, para establecer una fábrica de seda en la isla. Una vez allí se encuentran con un desertor haitiano, Baptiste, al que da vida Jean Jean, que se convierte en su aliado.

"Aunque el contexto es una aventura en la cual tienen que trasladarse hacia cierto lugar y en mitad de la selva crear esta fábrica de seda, en una época de guerras y escasez, lo que en realidad se juega es la relación entre estos tres personajes", explicó a EFE el director poco antes del estreno de la cinta en Toronto.

"De hecho, se están jugando cuatro continentes (América, Europa, África y Asia) porque el Caribe de la época colonial de alguna forma anticipa el mundo moderno; es una especie de globalización en este pequeño lugar. Y acaba hablando de la posibilidad de llegar a un entendimiento", añadió.

El film el primero en solitario

El film es el primero de Porra en solitario ya que con anterioridad sus largometrajes, 'Tigre' (2017) y 'Carajita' (2021), los firmó junto con Silvina Schnicer. Con la primera ya acudió al TIFF y con la segunda obtuvo una mención especial del jurado en el Festival de San Sebastián.

Los actores

Para montar 'Bajo el mismo sol', Porra ha contado con el actor español David Castillo, conocido por su participación en series como 'Aida' (2005-2014), la dominicano-taiwanesa Valentina Shen Wu, que debuta en la gran pantalla con esta película, y el haitiano-dominicano Jean Jean, que actuó en cintas como 'Carpinteros' (2017).

Shen Wu explicó a EFE que cuando empezó a hacer los 'casting' para la película, no sabía nada de la cinta o de lo que podría ser su papel. Y cuando finalmente supo que era un film de época que se rodaría en República Dominicana pensó: "Bueno. Todo tiene una primera vez y si no se intenta, no se sabe".

En ese momento Porra intercede. "Llegó muy tímida al 'casting'. Preparé unos supuestos ejercicios y lo que ocurrió con ella es que entró en el juego inmediatamente. Claramente estaba hecha para actuar".

Castillo y Jean Jean sí que contaban con el guión cuando hicieron las pruebas con el director.

"Me pareció increíble, una película que es el cine que a mi me gusta. Parece que no cuenta nada y al mismo tiempo está contando muchas cosas. Es una película de personajes, cómo van cambiando, cómo se modifican", explicó el actor de Fuenlabrada.

Jean Jean afirmó que cuando se leyó el guión pensó: "Es el tipo de película que estoy llamado a realizar. Al encontrarme con alguien que podría parecer externo a la realidad caribeña pero que de repente conecta tan profundamente con mi propia visión, me dije que tenía que participar".

Finalmente, Porra apuntó que sus anteriores filmes han girado en torno a la temática del colonialismo en América y que con 'Bajo el mismo sol' quería "ir más al origen del problema".

"Los problemas que se muestran en las películas anteriores son como los ecos y la reverberación de lo que ocurre ahí. Y en las contradicciones de Lázaro, que para mí es el personaje más difícil de la película, están las contradicciones del tiempo moderno, preguntas que a nivel individual y de sociedad nos tenemos que hacer hoy", concluyó.