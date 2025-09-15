Fallece en trágico accidente Arturo Báez Cordero, hijo del cineasta Fernando Báez

Fallece en trágico accidente Arturo Báez Cordero. En el collage se le ve junto a su padre, el cineasta Fernando Báez. ( FUENTE EXTERNA )

Con profundo pesar se confirmó este lunes el fallecimiento de Arturo Alberto Báez Cordero, de 34 años, hijo del reconocido cineasta dominicano Fernando Báez y de María Cordero, tras verse involucrado en un trágico accidente automovilístico ocurrido la tarde del domingo en el sector de Gowanus, Brooklyn.

El lamentable hecho se produjo en la intersección de la 2ª Avenida con la calle 9, cuando una minivan Honda Odyssey impactó a un Mercedes Benz en el que viajaba Báez Cordero, provocando que este colisionara con un tercer vehículo, un Dodge. Uno de los automóviles se incendió inmediatamente tras el choque.

Según reportes, el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) logró rescatar al menos a una persona del vehículo en llamas. Arturo fue trasladado en estado crítico a un centro hospitalario, donde lamentablemente falleció poco después, pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

La información fue confirmada por Omar de la Cruz, director del Festival de Cine Global de Santo Domingo, a Diario Libre. La noticia ha conmocionado a la comunidad cinematográfica dominicana y a todos quienes conocieron a la familia Báez Cordero.

Una pérdida marcada por la tragedia

Arturo Báez Cordero era hijo del siempre recordado cineasta Fernando Báez, quien falleció en circunstancias igualmente trágicas en julio de 2018, a los 61 años, en un accidente de tránsito ocurrido en la autopista Duarte, mientras se dirigía desde Santiago hacia Santo Domingo.

Fernando Báez fue pionero del cine documental en República Dominicana, fundador de Unicornio Films y director de múltiples producciones nacionales e internacionales, además de un incansable defensor del medio ambiente y promotor de la cultura dominicana a través del audiovisual.

La muerte de su hijo, bajo condiciones similares, ha generado un profundo dolor entre familiares, amigos, colegas del cine y la comunidad dominicana en el extranjero.