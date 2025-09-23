Mark Ronson será el compositor de la banda sonora de "Narnia" de Greta Gerwig

Mark Ronson ha estado trabajando en la música de la próxima película de Narnia. ( FUENTE EXTERNA )

El ganador al Óscar Mark Ronson será quien componga la banda sonora de la nueva película de 'The Chronicles of Narnia' dirigida por la directora Greta Gerwig, informó el medio especializado Variety.

Esta película marca el regreso de Gerwig a la gran pantalla tras el éxito que le supuso 'Barbie'.

La película, cuyo guión también corre a cargo de la directora, servirá como precuela de 'The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe' y será la adaptación de 'The Magician´s Nephew', la sexta novela de la saga literaria de C.S. Lewis.

Se espera que el reparto incluya a Meryl Streep, quien es la suegra de Ronson, pues el productor música está casado con su hija Grace Gummer, pero Daniel Craig, Emma Mackey y Carey Mulligan, son otros de los actores que formarán parte del elenco de la película que se espera que llegue a las pantallas el noviembre de 2026, dos semanas antes de su estreno en Netflix.

Este no es el primer proyecto en el que Ronson y Gerwig trabajan en colaboración. El siete veces ganador al Grammy y productor de artistas como Amy Winehouse o Bruno Mars, fue productor musical ejecutivo de 'Barbie', para la cual escribió cinco canciones.

De acuerdo con Variety, Ronson ha estado trabajando en la música de la próxima película de Narnia a la par de su libro de memorias 'Night People: How to Be a DJ in ´90s New York City', en el que narra su ascenso como DJ en Nueva York.