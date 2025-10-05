Kate Winslet, la actriz auténtica que no se conformó cumple 50 años

Un Óscar, cinco Globos de Oro, cinco Premios BAFTA, dos Premios Emmy y su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood avalan la carrera profesional de una actriz considerada una de las mejores de su generación.

Kate Winslet cumple 50 años con una trayectoria impecable, donde ha buscado siempre la autenticidad. Cinco películas resumen su éxito.

Un comienzo prometedor

Kate Winslet tenía 17 años cuando fue elegida entre cientos de aspirantes para el casting de la película "Criaturas celestiales". Su director, hasta entonces conocido por clásicos de cine gore como "Tu madre se ha comido a mi perro" (1992), era un joven cineasta prometedor: Peter Jackson.

Estrenada en 1994, "Criaturas celestiales" se ha considerado, más de treinta años después, la plataforma de lanzamiento de ambos profesionales.

Este "true crime", que cuenta la historia de dos adolescentes cuya relación cerrada con fantasías oscuras acaba con el asesinato de la madre de una de ellas, no arrasó en taquilla, pero convenció a la crítica, que no se equivocó y no quitó ojo al talento del director y de aquella jovencísima Kate Winslet.

La película que marcó una época y la consagración de una actriz

"Sentido y sensibilidad" fue la primera película rodada en inglés por el cineasta Ang Lee.

Esta historia de Jane Austen llevada a la pantalla, con un equilibrio calificado por la crítica como perfecto entre el drama y la comedia, reflejó el auténtico espíritu de la escritora y se convirtió automáticamente en un clásico, tal y como lo fue el libro.

Con un reparto de lujo —Hugh Jackman, Emma Thompson, Alan Rickman y la joven Kate Winslet—, la película arrasó en taquilla ante un público entregado a la química que crearon los cuatro actores en pantalla, donde se debatía la sensatez ante el amor de Elinor (Emma Thompson) y la pasión de Marianne (Kate Winslet).

La película, nominada en siete categorías a los Óscar, consiguió la estatuilla para el Mejor guion adaptado, para Emma Thompson, también nominada como Mejor actriz principal, y supuso la primera nominación para Kate Winslet como Mejor actriz de reparto.

Un barco se hundió y nació una estrella

La imparable carrera de Kate Winslet llegó a su cénit con "Titanic" (James Cameron, 1997). Esta estremecedora historia se convirtió en un auténtico fenómeno cinematográfico. Fue la película más vista a nivel mundial durante doce años, posición que se arrebató a sí mismo James Cameron con el estreno de "Avatar" en 2009.

"Titanic" obtuvo más de 100 premios internacionales, entre ellos 11 premios Óscar, 4 Globos de Oro y 4 Grammys por la inolvidable canción "My Heart Will Go On", interpretada por Celine Dion. "Titanic" catapultó para siempre a sus protagonistas, y Kate Winslet se convirtió, junto a Leonardo DiCaprio, en una estrella indiscutible, aunque el Óscar llegaría para ambos en otra ocasión.

El papel más controvertido que le valió un Óscar

Pasados 10 años del éxito fulgurante de "Titanic", la carrera de Kate Winslet no dejó de sumar proyectos, y llegaron a sus manos, en el mismo año, dos papeles que ampliarían la mirada de su trabajo como actriz: "Revolutionary Road" (Sam Mendes, 2008) y "El lector" (Stephen Daldry, 2008).

Con "Revolutionary Road", volvía a ser pareja en la ficción de Leonardo DiCaprio, aunque en esta ocasión la esencia de la historia reside en un conflicto emocional del matrimonio, cuestión diametralmente opuesta a la romántica "Titanic".

El personaje que interpreta Kate Winslet, caracterizado por una importante complejidad psicológica, expresa la fuerte atracción sexual que siente por su marido, que se contradice con la claustrofobia que siente por su matrimonio en un entorno opresivo.

La interpretación de Kate Winslet fue muy celebrada por la crítica cinematográfica, por arriesgar y acertar con un papel tan complejo y profundo. La industria la premió con su primer Globo de Oro como Mejor actriz dramática.

Pero el Óscar llegó con su interpretación para el otro título que estrenó el mismo año que "Revolutionary Road".

El papel de Hannah Schmitz en "El lector", basada en la exitosa novela de Bernhard Schlink, le valió el reconocimiento de la Academia de Hollywood, el Globo de Oro a Mejor actriz dramática y el Premio BAFTA, entre otros galardones.

La historia, llevada al cine por el realizador británico Stephen Daldry, director de "Billy Elliot" y "Las horas", narra la relación de Hannah con un adolescente, Michael, al que pide que le lea y con el que acaba teniendo una relación erótica.

El personaje de Hannah, turbio y críptico, acaba desvelando un pasado en la Alemania nazi como guardiana en Auschwitz. Kate Winslet reconoció que sus interpretaciones en "Revolutionary Road" y "El lector" fueron experiencias desafiantes e intensas, y demostró al mundo su solvencia en registros tan exigentes.

El empeño en interpretar un papel deseado

Con un recorrido tan deslumbrante, a Kate Winslet le han ido lloviendo las propuestas, pero en toda carrera artística hay deseos que no se cumplen solos. La actriz británica sabía que el director Danny Boyle, responsable de "Slumdog Millionaire" (2008), entre otros éxitos, preparaba un biopic sobre Steve Jobs.

Enamorada del personaje real de Joanna Hoffman, responsable de marketing y confidente de Steve Jobs, envió una fotografía vestida como Hoffman.

El papel fue suyo. La película "Steve Jobs", protagonizada por Michael Fassbender, se estrenó en 2015, y Kate Winslet obtuvo el Globo de Oro y el Premio BAFTA como Mejor actriz de reparto, y consiguió su séptima nominación al Óscar.

La trayectoria de Kate Winslet sigue imparable. Ha protagonizado miniseries y largometrajes que han sido reconocidos con premios y distinciones.

Le han otorgado importantes reconocimientos: en 2012, la Reina Isabel II de Inglaterra la nombró Comendadora de la Orden del Imperio Británico, y la revista TIME la incluyó dentro de las 100 personas más influyentes del mundo en 2009 y en 2021.

En 2024 se estrenó la película documental "Kate Winslet: en busca de lo auténtico", dirigida por Claire Duguet. En ella se hace un recorrido por la vida de la actriz británica, sobre cómo pasó de pertenecer a una familia de clase obrera y comenzar con papeles "para gordas" a alcanzar su éxito rotundo.

Un camino transitado por la actriz en el que no han faltado sus declaraciones acerca del respeto hacia el cuerpo y su objetivo de alcanzar una carrera profesional consistente, metas ampliamente conseguidas a sus recién cumplidos 50 años.

