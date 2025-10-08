×
Gene Simmons
Gene Simmons

Kiss Gene Simmons hospitalizado tras un accidente en California

Simmons relató a las autoridades que se desmayó y chocó contra el vehículo estacionado

    Expandir imagen
    Kiss Gene Simmons hospitalizado tras un accidente en California
    Foto de archivo del bajista del grupo estadounidense de rock Kiss, Gene Simmons. (EFE/FELIPE GUTIÉRREZ)

    La leyenda del rock Gene Simmons, integrante de la banda estadounidense Kiss, tuvo que ser hospitalizado tras sufrir un accidente de coche en el estado de California, en Estados Unidos, según informó este miércoles NBC4.

    El accidente se reportó por alrededor de las 13:00 hora local (20:00 GMT) en la conocida Autopista de la Costa del Pacífico (Pacific Coast Highway), una de las rutas estatales más conocidas de California, a la altura de la acaudalada ciudad de Malibú, colindante con Los Ángeles.

    Choque contra un vehículo

    • Simmons relató a las autoridades que se desmayó y chocó contra el vehículo estacionado, según informó el Departamento del Sheriff de Los Ángeles a la cadena estadounidense.
    El músico, de 76 años, se recupera de este incidente en su casa tras haber pasado por el hospital para ser examinado en un centro médico.

    "Gene está bien y ya volvió al trabajo", afirmó por su parte un representante del artista a la revista People.

